18/08/2025
Universo POP
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina

Com um gol em cada tempo, Mirassol e Cruzeiro empatam no Brasileirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
com-um-gol-em-cada-tempo,-mirassol-e-cruzeiro-empatam-no-brasileirao

Na noite desta segunda-feira (18/8), o Mirassol empatou em 1 x 1 com o  Cruzeiro, no Estádio Campos Maia, no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Kaio Jorge, para o Cabuloso, e Negueba, para o Leão Caipira.

Com apenas quatro minutos do primeiro tempo. Após trocas de passes em contra-ataque, a bola chegou nos pés de Matheus Pereira no lado esquerdo de ataque. O meia avançou, olhou para a área e passou para Kaio Jorge, o atacante dominou e chutou para abrir o placar do jogo.

Veja o gol de Kaio Jorge que abriu o placar do jogo:

Mirassol 0x1 Cruzeiro

⚽ Kaio Jorge
🥾 Matheus Pereira

🏆 Brasileirão Série A | 20ª rodada

pic.twitter.com/d0Qoe1Kq16

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 18, 2025

Leia também

Este é o 14° gol do atacante no Brasileirão, o que o isola ainda mais na artilharia do campeonato, visto que está quatros gols a frente de Vegetti e Arrascaeta, que estão na segunda colocação. Do gol em diante, o Mirassol se organizou, foi mais ofensivo e o jogo ficou equilibrado.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Mirassol empatou. Negueba recebeu de Danielzinho dentro da área, driblou Walace e acertou bela finalização para igualar o placar do jogo. Melhor durante toda segunda etapa, a equipe paulista chegava com mais perigo do que o Cruzeiro, mas não conseguiu tirar a igualdade.

Confira o gol do empate do Mirassol:

 

Mirassol 1×1 Cruzeiro

⚽ Negueba – golaço
🥾 Danielzinho

🏆 Brasileirão Série A | 20ª rodada

pic.twitter.com/HdiYgI8r4V

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 19, 2025

Com o resultado, o Cruzeiro chega a 38 pontos, não recupera a segunda colocação e fica em terceiro. Seu próximo jogo será no sábado (23/8), às 18h30, contra o Internacional, no Mineirão. Por sua vez, o Mirassol chega a 29 e sobe para sexto. A equipe volta a campo contra o Fortaleza, no domingo (24/8), às 18h30, na Arena Castelão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.