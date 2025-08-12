12 de agosto de 2025
Com vagas para o Acre, IBGE vai contratar quase 10 mil servidores temporários; confira

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação até três anos, mediante justificativa técnica

O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira (12) a Portaria Conjunta MGI/MPO nº 58, que autoriza o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar até 9.580 profissionais temporários para atender demandas em todo o país, incluindo vagas destinadas ao Acre.

O estado do Acre receberá algumas das vagas/Foto: Reprodução

A portaria, assinada pelas ministras Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), prevê a contratação de 8.480 agentes de pesquisas e mapeamento e 1.100 supervisores de coleta e qualidade.

Os selecionados atuarão em pesquisas estatísticas realizadas pelo IBGE. A seleção será feita por processo seletivo simplificado, conforme previsto na Lei nº 8.745/1993, e o edital de inscrições será divulgado em até seis meses.

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação até três anos, mediante justificativa técnica. A remuneração será definida pelo IBGE, respeitando os limites legais.

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

