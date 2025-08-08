8 de agosto de 2025
Comboio e forças de segurança se preparam para receber Lula na sede da Coperacre

Antes de chegar à Coperacre, Lula faz uma visita à Comunidade Souza Araújo e vem ao parque de helicóptero

A agenda com o presidente Lula na sede da Coperacre, no Parque Industrial, na BR-364, está prevista para às 11h, mas o local já recebe manifestantes e o aparato de segurança.

Comboio aguarda a chegada do presidente/Foto: ContilNet

O ContilNet chegou por volta das 9h ao local e já registrou os primeiros momentos da agenda que contará com a presença de ministros e políticos do Acre.

Um comboio já foi formado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na entrada do parque para levar o presidente até o local onde o evento vai acontecer.

Antes de chegar à Coperacre, Lula faz uma visita à Comunidade Souza Araújo e vem ao parque de helicóptero.

