23/08/2025
Comediante explica origem curiosa do nome do Acre e de outros estados do Brasil

Influenciador revela que o nome do estado surgiu de um erro de leitura do termo “Aquiri” em um documento manuscrito

O comediante e influenciador Gustavo Belschansky, mais conhecido como Guga Show, iniciou uma série de vídeos nas redes sociais para contar a origem dos nomes dos estados brasileiros. A proposta vem chamando a atenção, com a explicação simples da nomenclatura das 27 unidades federativas do país.

Comediante explica origem curiosa do nome do Acre e de outros estados do Brasil. Foto: Reprodução

De acordo com Guga, alguns nomes são resultado de homenagens, outros têm raízes indígenas, e há ainda os que surgiram a partir de características naturais, como Mato Grosso, em referência à vegetação densa da região.

No entanto, o destaque ficou por conta do Acre, estado que o influenciador revelou ser o seu favorito. Segundo ele, o nome tem origem no Rio Aquiri, mas a mudança na grafia aconteceu de forma inusitada.

“De longe é o meu favorito. Acre vem do Rio Aquiri, mas a grafia com CR é por conta de um pedido de mantimentos feito numa letra tão feia pro Rio Aquiri que foi interpretado como Acre e virou a grafia oficial”, contou o comediante.

O vídeo já acumula milhares de visualizações e comentários de internautas que se surpreenderam e gostaram da história.

