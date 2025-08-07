7 de agosto de 2025
Comediante Silvio Lamartini se apresenta em Rio Branco no dia 16 de agosto

Teatro Hélio Melo será palco da apresentação de comédia

O humorista Silvio Lamartini desembarca em Rio Branco neste mês para apresentar seu show de comédia no Teatro Hélio Melo. A apresentação está marcada para às 20h do dia 16 de agosto (sexta-feira), e promete arrancar boas risadas do público acreano.

Comediante Silvio Lamartini se apresenta em Rio Branco no dia 16 de agosto/Foto: Reprodução

Conhecido pelo seu estilo irreverente, Silvio convida o público local para uma noite de diversão. “Sou comediante e estou chegando aí em Rio Branco para fazer meu show de comédia lá no Teatro Hélio Melo. Vai acontecer às 20 horas no dia 16 de agosto, então não fique de fora, Rio Branco. Compre logo os ingressos de vocês aqui nesse link e venha se divertir comigo”, disse o artista.

A apresentação marca a estreia do comediante na capital acreana. “Meu nome é Silvio Lamartini e vai ser um prazer fazer um show para vocês. Bora Acre!”, completou.

Os ingressos já estão disponíveis online e o público é incentivado a garantir com antecedência para não ficar de fora dessa noite de humor no coração da cidade.

