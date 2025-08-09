9 de agosto de 2025
Comércio acreano projeta alta nas vendas para o Dia dos Pais, aponta pesquisa da Fecomércio

Levantamento mostra que 61,2% dos comerciantes estão confiantes

Pesquisa da Fecomércio/AC, realizada pelo Instituto DataControl nos dias 29 e 30 de julho de 2025, aponta que 61,2% dos comerciantes acreanos estão otimistas com as vendas para o Dia dos Pais, apesar de incertezas geradas por novas políticas tarifárias internacionais impostas pelos Estados Unidos.

O comércio de mostra otimista para a data/Foto: Reprodução

O levantamento entrevistou 103 representantes de estabelecimentos que comercializam produtos tradicionais para a data, com destaque para o setor de vestuário (35,9%) e acessórios (35,9%). Na sequência, aparecem cosméticos (9,7%), móveis e eletrodomésticos (5,8%), calçados (4,5%) e outros segmentos (28,2%).

Entre os empresários, 63,3% afirmam ter investido em divulgação e ampliação da oferta de produtos e serviços. Outros 16,3% apostam na venda online, 8,2% na distribuição de panfletos e 1,0% na oferta de embalagens gratuitas. Uma parcela de 11,2% não adotou nenhuma estratégia específica.

As redes sociais (35,0%) e o marketing tradicional (34,0%) são as ações mais citadas para atrair clientes. Também foram mencionados brindes (17,5%) e sorteios relâmpagos (3,9%), enquanto 9,7% não planejam iniciativas para o período.

Quanto ao ticket médio, 60,2% dos comerciantes acreditam que cada consumidor gastará até R$200,00, enquanto 39,8% esperam vendas acima desse valor.

Mesmo com a expectativa positiva, 81,6% dos lojistas não pretendem contratar funcionários temporários. No primeiro semestre de 2025, 34,3% contrataram, 25,5% demitiram e 40,2% mantiveram o quadro de pessoal.

Sobre a influência da Expoacre 2025 nas vendas para o Dia dos Pais, 50,5% dos entrevistados acreditam que o evento pode impactar os gastos, 41,7% discordam e 7,8% não têm opinião formada.

De acordo com a Fecomércio/AC, o resultado demonstra que, mesmo diante de um cenário econômico desafiador, o comércio local aposta em ações de divulgação e atendimento para aproveitar uma das datas mais relevantes do segundo semestre.

