Comitivas discutem preservação do Rio Acre e ações contra degradação ambiental na fronteira

: Ações emergenciais devem ser implantadas em até seis meses para mitigar impactos climáticos na região tríplice

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Representantes de instituições brasileiras e peruanas se reuniram em Porto Maldonado para discutir ameaças, problemas, causas, soluções e responsabilidades relacionadas à degradação do meio ambiente e às bacias hídricas que atravessam Brasil, Peru e Bolívia. As imagens registradas durante o encontro mostram o Rio Acre, reforçando a preocupação com a preservação dos recursos hídricos.

Durante o encontro, foram definidos encaminhamentos de ações que deverão ser implementadas nos próximos seis meses, visando reduzir os impactos das emergências climáticas na região.

Comitivas brasileiras e peruanas durante reunião em Porto Maldonado, com destaque para o Rio Acre, discutindo ações de mitigação de impactos ambientais e emergências climáticas/Foto: Ascom

No lado brasileiro, participaram órgãos como CSA CIVL, SEPI, IMAC, SEMA, SEAGRI, SANEACRE, CEPDC, COMDEC de Rio Branco, SAERB, ICMBIO e Defesa Civil Estadual.

Do lado peruano, estiveram presentes CENEPRED, COER/MDD, GOREMAD, Municipalidad Iñapari, INDECI, DRUCS, ODE MRE, Província Tahuamanu e GRGRD.

As comitivas também realizaram visitas de campo e inspeções na fronteira, buscando identificar ações prioritárias e estratégias para fortalecer a gestão ambiental e reduzir os riscos de desastres na região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.