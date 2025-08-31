Comitivas discutem preservação do Rio Acre e ações contra degradação ambiental na fronteira

Representantes de instituições brasileiras e peruanas se reuniram em Porto Maldonado para discutir ameaças, problemas, causas, soluções e responsabilidades relacionadas à degradação do meio ambiente e às bacias hídricas que atravessam Brasil, Peru e Bolívia. As imagens registradas durante o encontro mostram o Rio Acre, reforçando a preocupação com a preservação dos recursos hídricos.

Durante o encontro, foram definidos encaminhamentos de ações que deverão ser implementadas nos próximos seis meses, visando reduzir os impactos das emergências climáticas na região.

No lado brasileiro, participaram órgãos como CSA CIVL, SEPI, IMAC, SEMA, SEAGRI, SANEACRE, CEPDC, COMDEC de Rio Branco, SAERB, ICMBIO e Defesa Civil Estadual.

Do lado peruano, estiveram presentes CENEPRED, COER/MDD, GOREMAD, Municipalidad Iñapari, INDECI, DRUCS, ODE MRE, Província Tahuamanu e GRGRD.

As comitivas também realizaram visitas de campo e inspeções na fronteira, buscando identificar ações prioritárias e estratégias para fortalecer a gestão ambiental e reduzir os riscos de desastres na região.