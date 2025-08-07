8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Como alinhar benefícios ao perfil dos colaboradores sem aumentar os custos da empresa?

Estratégias personalizadas, tecnologia e flexibilidade ajudam a alinhar benefícios ao perfil dos colaboradores sem comprometer o orçamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Com o mercado de trabalho repleto de mudanças rápidas e maior valorização da experiência do colaborador, empresas de todos os portes precisam buscar formas mais eficientes de alinhar os benefícios corporativos às necessidades reais de seus times. O desafio está em oferecer vantagens que realmente façam sentido para perfis diversos sem, no entanto, elevar os custos operacionais.

Com a diversidade geracional e a pluralidade de estilos de vida presentes nas organizações, o modelo tradicional de pacotes padronizados começa a dar lugar a alternativas mais flexíveis, que permitem atender melhor às expectativas dos colaboradores e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio financeiro das companhias.

Reprodução

Diagnóstico e escuta ativa: o ponto de partida

O primeiro passo para tornar os benefícios mais alinhados ao perfil dos colaboradores é ouvir. Por meio de pesquisas internas, entrevistas ou canais de feedback, o RH pode mapear as prioridades e preferências dos diferentes grupos da empresa. Enquanto profissionais mais jovens podem valorizar o auxílio educação ou mobilidade, quem tem filhos pequenos talvez prefira um benefício voltado à saúde.

Esse diagnóstico ajuda a evitar desperdícios, redirecionando verbas de benefícios pouco utilizados para áreas de maior demanda, sem a necessidade de aumento de custos.

A tecnologia como aliada na personalização

Ferramentas digitais têm desempenhado papel central na gestão de benefícios flexíveis. Plataformas especializadas permitem que o colaborador escolha como deseja usar o valor disponibilizado, dentro de categorias previamente definidas pela empresa, como alimentação, cultura, bem-estar, transporte, entre outras.

Com isso, um único pacote orçamentário se transforma em diversas possibilidades de uso. O valor não muda, mas a percepção de valor por parte do profissional aumenta significativamente, já que ele sente que suas escolhas estão sendo respeitadas.

Esse modelo, conhecido como benefício flexível, vem ganhando espaço no Brasil e já é visto como tendência para os próximos anos.

Consolidação de fornecedores e simplificação de processos

Outra estratégia para otimizar recursos sem comprometer a qualidade dos benefícios é revisar contratos com fornecedores. Consolidar serviços em menos parceiros ou migrar para soluções mais completas pode representar economia significativa.

Além disso, a digitalização de processos, como o uso de cartão multibenefícios ou aplicativos integrados, reduz custos administrativos e operacionais, liberando o time de RH para atuar de forma mais estratégica.

Comunicação interna faz a diferença

Um benefício pouco comunicado é, muitas vezes, um benefício pouco aproveitado. Por isso, investir em uma comunicação interna eficiente é essencial. Informar, educar e engajar os colaboradores sobre as opções disponíveis maximiza o uso dos recursos e melhora o retorno sobre o investimento feito.

A percepção de valor aumenta também quando os funcionários entendem que as decisões sobre os benefícios consideraram suas opiniões e necessidades.

Benefício como fator de retenção e produtividade

Mesmo com orçamento limitado, é possível estruturar uma política de benefícios eficaz e valorizada, desde que ela seja construída com base em dados e com flexibilidade. Empresas que adotam esse olhar mais atento ao perfil de seus profissionais podem ter menores índices de turnover e maior engajamento.

Além disso, oferecer benefícios que gerem impacto real no dia a dia, como apoio à saúde mental, auxílio alimentação ou home office, contribui para o bem-estar e a produtividade da equipe.

Essa abordagem não só valoriza o profissional, como também fortalece a marca empregadora, melhora o clima organizacional e traz ganhos concretos em performance e retenção.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.