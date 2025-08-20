Como apostar com sabedoria no resultado da prorrogação no futebol?

A prorrogação é um momento quase sempre heroico no futebol no qual dois times, depois de uma longa disputa de mais de 90 minutos, ainda precisam de mais 2 tempos de 15 minutos para decidirem o vencedor. Na maioria das competições, a regra é a mesma: quando não há vantagem de gols fora, o empate de gols após 1 ou 2 partidas obriga as duas equipes a fazerem “hora extra”.

Embora esse momento não seja tão comum no futebol, restrito apenas a competições de mata-mata, quando ele acontece, aqui surge uma oportunidade única: a de fazer apostas em mercados que só aparecem quando o jogo precisa ultrapassar os 90 minutos + acréscimos para decretar o vitorioso. Mas, como explorar bem essa situação nos palpites de futebol?

As opções de apostas e mercados

Quem já conhece bem de futebol sabe que a prorrogação serve para desfazer empates, seja numa única partida ou após uma ida e volta que não teve uma vantagem de gols para um dos lados. Quando ela acontece, as casas de apostas abrem oportunidades únicas que podem ser interessantes para todos. Se você quer fazer uma aposta baixa em busca de odds mais altas, como numa plataforma de 1 real, é bem possível que encontre esse tipo de oferta. Mas, se quer tentar ir no mais seguro, também há opções de odds mais modestas.

Em geral, não há muito o que fazer até que a prorrogação seja confirmada. Geralmente há apenas aquele mercado chamado de “vai para a prorrogação”, ou com nome semelhante. Nele, você deve adivinhar se o jogo irá ou não além do tempo normal. Mas, é quando o segundo tempo acaba que um novo mundo se abre.

Você pode apostar em total de gols, quem vencerá, quem fará o primeiro gol e vários outros mercados que também existem nos 90 minutos, como o de “vai para os pênaltis”. Mas, é claro, a quantidade de opções é reduzida. De qualquer maneira, como analisar o cenário de uma partida para se arriscar antes das penalidades?

Privilegiar o ao vivo é uma escolha segura

Quando dizemos que a prorrogação é um momento heroico, isso quer dizer que, muitas vezes, a tática e técnica são deixadas de lado para dar lugar à pura superação. É só pensar em vários cenários comuns, como:

Times que dominaram o jogo todo, mas diante de uma defesa retrancada, não conseguiram marcar. Então, eles dominam até o fim, seja com pênaltis ou não. Aqui, o time com a defesa forte pode ter pensado justamente em levar o jogo para as penalidades e aí então conseguir equilibrar as coisas.

Equipes que se atacaram bastante, fazendo ou não gols, mas no final, deixaram o placar empatado.

Equipes que preferiram se defender ao invés de arriscar, chegando no zero a zero, para então tentar algo a mais na prorrogação.

Diferentes cenários são possíveis, portanto, não dá para dizer que o time superior necessariamente vencerá no tempo extra. Sendo assim, começar privilegiando os mercados ao vivo, analisando o comportamento e reação das equipes em tempo real, pode ser interessante. Dito isso, ainda há mais dicas úteis.

Mais dicas para apostar na prorrogação

Além de apostar ao vivo, você também precisa ter em mente os tempos entre cada vez que a bola rola. Depois do fim da partida, após 90 minutos, há um intervalo de 5 minutos antes do início da prorrogação. Já entre os tempos dela, o intervalo é ainda menor, de cerca de 1 minuto. Não há muito tempo para ajustar ou fazer revoluções táticas. Sendo assim, considere também:

O estado físico dos atletas nos últimos jogos e na própria partida. Qual parece mais cansado? Mas, cuidado para não supervalorizar isso, pois quando a competição é muito importante para o time, a superação é quem manda.

Busque modelos de aposta inteligentes — as prorrogações não são tão comuns, por isso, dificilmente alguém terá uma estratégia focada só nisso. Mas, se você quiser realmente fazer esse tipo de palpite, tente investir num único mercado, como “quem marcará primeiro”.

Fique de olho nas odds — como a prorrogação surge de forma inesperada, talvez as casas de apostas não ajustem as cotações tão perfeitamente. Explore o valor que esses pequenos desajustes podem trazer.

Tempo extra, aposta extra

Se a prorrogação é um tempo extra, isso quer dizer que não é tão comum assim no jogo. Por isso, não dá para ter essa como sua estratégia de aposta principal. Entretanto, ela pode perfeitamente se encaixar como uma opção extra, sobretudo quando o jogo não se desenrolou como você esperava, por exemplo. Para os mais racionais e estratégicos, ela pode ser até mesmo um momento de consertar erros de apostas feitas no tempo normal.