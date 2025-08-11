12 de agosto de 2025
Como ativar SecureBoot: requisito para jogar o Beta de Battlefield 6

O recurso de segurança é exigido pela EA para combater trapaceiros e garantir uma experiência de jogo mais justa nos servidores

Jogadores que estão ansiosos para testar a versão Beta de Battlefield 6 no PC podem se deparar com um aviso informando que o SecureBoot não está ativado. O SecureBoot é um recurso de segurança do Windows 10 e 11 que permite o carregamento apenas de softwares seguros durante a inicialização do computador. Ao exigir sua ativação, a Electronic Arts (EA) busca proteger seus servidores contra o uso de cheats e arquivos maliciosos, melhorando a experiência para todos os jogadores.

Com o SecureBoot desativado é impossível testar o Beta de Battlefield 6 — Foto: Dúvida Gamer/YouTube

Tutorial para ativar o SecureBoot no PC

Para ativar o SecureBoot, é necessário acessar a BIOS do seu computador. O procedimento varia de acordo com a marca e o modelo do aparelho, então é recomendado consultar o site do fabricante. A seguir, confira o passo a passo geral:

  1. Reinicie o PC e, ao ver a tela inicial, pressione a tecla indicada para entrar na BIOS (geralmente F2, F10 ou Del).
  2. Na BIOS, vá até a aba de segurança e procure pela opção Secure Boot.
  3. Se a opção estiver desativada, habilite-a.
  4. Salve as alterações e saia da BIOS.

Após reiniciar, seu computador estará pronto para rodar a versão Beta do Battlefield 6. A fase de testes aberta acontece de 14 a 17 de agosto.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por Contilnet.

