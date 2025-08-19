Como controlar a compulsão alimentar noturna com ajustes na alimentação

O que é a compulsão alimentar noturna?

Comer exageradamente no fim do dia, principalmente à noite ou até de madrugada, pode ser sinal de um padrão conhecido como compulsão alimentar noturna ou síndrome da alimentação noturna (Night Eating Syndrome).

Essa condição é marcada por:

Episódios recorrentes de ingestão alimentar em grandes quantidades durante a noite

Dificuldade de parar de comer mesmo sem fome

Sentimento de culpa ou angústia após o episódio

Alterações no sono e humor

Os gatilhos por trás: ansiedade, estresse e hormônios

Durante o dia, a rotina, o trabalho e as distrações ajudam a manter o controle. Mas à noite, o cansaço físico e mental, somado à queda nos níveis de serotonina (neurotransmissor relacionado ao bem-estar), aumentam a sensação de ansiedade e o desejo por alimentos mais calóricos e doces.

Além disso, o desequilíbrio entre:

Cortisol elevado à noite (devido ao estresse)

Insulina desregulada (por jejum prolongado ou dieta muito restrita)

Leptina e grelina alteradas (hormônios da fome e saciedade)

contribuem para essa busca por “recompensa” alimentar no fim do dia.

Alimentos que pioram a compulsão noturna:

Açúcares refinados (doces, biscoitos, sobremesas)

Alimentos ultraprocessados (snacks, salgadinhos, embutidos)

Cafeína em excesso após as 16h

Bebidas alcoólicas

O que comer à noite para evitar compulsões?

Aposte em refeições com:

Fontes de triptofano (precursor da serotonina): ovos, banana, aveia, grão-de-bico, castanha-do-pará

Carboidratos complexos (batata-doce, arroz integral, aveia)

Proteínas magras e sacietógenas (frango, peixe, tofu)

Chás calmantes: camomila, erva-doce, mulungu

Suplementos naturais (quando indicado): magnésio, melatonina, 5-HTP

Contraindicações e cuidados:

Evite ficar longos períodos em jejum durante o dia

Não use alimentos como recompensa emocional

Dietas muito restritivas ou sem orientação favorecem episódios de compulsão

Busque suporte psicológico quando necessário

Dica profissional:

Muitas vezes, tratar a compulsão alimentar noturna começa no café da manhã. Um plano alimentar bem distribuído, rico em nutrientes e com refeições programadas ao longo do dia evita “rachas” de fome à noite.

A fome noturna não é apenas falta de força de vontade. É uma manifestação do corpo e da mente pedindo atenção. Cuidar da ansiedade, organizar os horários das refeições e fazer boas escolhas à noite é essencial para quem busca saúde física, hormonal e emocional.

Procure um nutricionista para identificar as causas e montar um plano individualizado. Você não precisa enfrentar isso sozinha.

📚 Referências científicas:

Allison KC, et al. “The Night Eating Syndrome and Obesity.” Obesity Reviews, 2010. Stunkard AJ et al. “Night eating syndrome: a review.” International Journal of Obesity, 2005. Lindseth G, et al. “The effects of dietary tryptophan on affective disorders.” Archives of Psychiatric Nursing, 2015. Almoosawi S, et al. “Chrono-nutrition: a review of current evidence from observational studies.” Proceedings of the Nutrition Society, 2016.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101