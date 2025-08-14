Como é a linda mansão de Angelina Jolie, avaliada em R$ 133 milhões

Angelina Jolie poderá colocar à venda uma mansão em Los Angeles avaliada em torno de R$ 133 milhões, segundo afirma a imprensa estrangeira.

Assim que os gêmeos Knox e Vivienne completarem 18 anos, a hollywoodiana estará livre para fazer sua mudança dos EUA, que está nos planos da atriz.

O imóvel é uma propriedade cheia de história e com fortes laços com o universo do cinema.

Construída em 1913, a mansão de Jolie já pertenceu ao diretor Cecil B. DeMille.

