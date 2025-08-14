13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Como é a linda mansão de Angelina Jolie, avaliada em R$ 133 milhões

Escrito por Metrópoles
como-e-a-linda-mansao-de-angelina-jolie,-avaliada-em-r$-133-milhoes

Angelina Jolie poderá colocar à venda uma mansão em Los Angeles avaliada em torno de R$ 133 milhões, segundo afirma a imprensa estrangeira.

Leia também

Assim que os gêmeos Knox e Vivienne completarem 18 anos, a hollywoodiana estará livre para fazer sua mudança dos EUA, que está nos planos da atriz.

Angelina Jolie vestindo Ralph & Russo - Metrópoles

O imóvel é uma propriedade cheia de história e com fortes laços com o universo do cinema.

Construída em 1913, a mansão de Jolie já pertenceu ao diretor Cecil B. DeMille.

Continue a leitura no site NSC Total, parceiro do Metrópoles. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.