Como é a linda mansão de Angelina Jolie, avaliada em R$ 133 milhões

0
Angelina Jolie poderá colocar à venda uma mansão em Los Angeles avaliada em torno de R$ 133 milhões, segundo afirma a imprensa estrangeira.
Leia também
-
Confira fotos da casa de Carolina Dieckmmann, avaliada em R$ 9 milhões
-
Restos humanos? Veja casa de Taylor Swift avaliada em R$ 93,3 milhões
-
DJ Carol Favaro casará em Las Vegas com festa avaliada em R$ 800 mil
Assim que os gêmeos Knox e Vivienne completarem 18 anos, a hollywoodiana estará livre para fazer sua mudança dos EUA, que está nos planos da atriz.
O imóvel é uma propriedade cheia de história e com fortes laços com o universo do cinema.
Construída em 1913, a mansão de Jolie já pertenceu ao diretor Cecil B. DeMille.
Continue a leitura no site NSC Total, parceiro do Metrópoles.