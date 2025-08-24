Como fazer o seu gato gostar do seu namorado? Veterinária dá dicas

Seu gato torce o nariz sempre que seu namorado entra pela porta? Isso é mais comum do que parece. Apesar de encantadores, os felinos não se apaixonam à primeira vista — e podem demorar muito para confiar em uma nova pessoa. Mas, com paciência, carinho e algumas estratégias recomendadas por especialistas, é possível conquistar (ou pelo menos tolerar) esse coração peludo.

Leia também

Ao contrário dos cachorros, que em geral fazem festa para qualquer visita, os gatos costumam ser mais seletivos nas relações. A veterinária Giovana Mazzotti, especializada em felinos, explica que há muitos motivos pelos quais um gato pode não gostar de uma pessoa — e nem sempre têm a ver com algo que ela fez diretamente.

“Às vezes, essa pessoa fala alto, gesticula muito, encara o gato nos olhos… tudo isso pode causar desconforto. E, em outros casos, o animal pode associar essa pessoa a algo negativo do passado, como alguém que o maltratou, por causa de cheiro, voz ou até postura corporal parecida”, afirma a profissional.

Nada de pegar no colo ou tentar agradar o gato à força. Ele precisa se sentir seguro para se aproximar quando quiser

Além disso, muitos gatos não são socializados com pessoas diferentes na infância — o que os torna mais inseguros com visitas. “Se o tutor é alguém que raramente recebe outras pessoas em casa, esse gato pode estranhar qualquer humano novo, inclusive o namorado ou namorada do tutor”, explica Giovana.

O olfato, segundo a especialista, também é um fator crucial. Se a visita carrega cheiro de outros animais (especialmente gatos ou cachorros) ou de perfumes muito fortes, o felino pode rejeitá-la por pura associação negativa.

“Apesar de não haver garantias de que um gato vá aceitar alguém, é possível melhorar a relação com algumas atitudes. A estratégia recomendada é o contracondicionamento — ou seja, fazer o gato associar a presença do seu namorado a coisas positivas”, afirma a veterinária.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Os gatos são bastante territorialistas

Getty Images 2 de 4

As fitas chamam a atenção dos felinos

Getty Images 3 de 4

Os bichanos podem viver em harmonia

Getty Images 4 de 4

Oferecer brinquedos interativos deixam o pet entretido

Getty Images

Veja algumas dicas da veterinária:

Use petiscos ou ração: deixe que a pessoa “indesejada” ofereça ao gato os alimentos que ele mais gosta. Isso ajuda a criar uma associação prazerosa.

deixe que a pessoa “indesejada” ofereça ao gato os alimentos que ele mais gosta. Isso ajuda a criar uma associação prazerosa. Facilite o acesso aos lugares preferidos: se o bichano gosta de ir à janela, por exemplo, essa pessoa pode ajudá-lo a chegar até lá.

se o bichano gosta de ir à janela, por exemplo, essa pessoa pode ajudá-lo a chegar até lá. Brinque com ele: deixe que seu parceiro descubra os brinquedos favoritos do gato e participe das brincadeiras, respeitando sempre o tempo e a vontade do animal.

deixe que seu parceiro descubra os brinquedos favoritos do gato e participe das brincadeiras, respeitando sempre o tempo e a vontade do animal. Evite forçar contato: nada de pegar no colo ou tentar agradar o gato à força. Ele precisa se sentir seguro para se aproximar quando quiser.

nada de pegar no colo ou tentar agradar o gato à força. Ele precisa se sentir seguro para se aproximar quando quiser. Seja paciente: alguns gatos podem levar semanas ou meses para aceitar alguém. Outros talvez nunca aceitem. E tudo bem.

“O mais importante é sempre respeitar o tempo do gato. Ele é um ser único, com personalidade própria. Amor forçado não funciona — nem com humanos, nem com felinos”, conclui a veterinária.