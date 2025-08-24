Como fazer o seu gato gostar do seu namorado? Veterinária dá dicas

24/08/2025
Seu gato torce o nariz sempre que seu namorado entra pela porta? Isso é mais comum do que parece. Apesar de encantadores, os felinos não se apaixonam à primeira vista — e podem demorar muito para confiar em uma nova pessoa. Mas, com paciência, carinho e algumas estratégias recomendadas por especialistas, é possível conquistar (ou pelo menos tolerar) esse coração peludo.

Ao contrário dos cachorros, que em geral fazem festa para qualquer visita, os gatos costumam ser mais seletivos nas relações. A veterinária Giovana Mazzotti, especializada em felinos, explica que há muitos motivos pelos quais um gato pode não gostar de uma pessoa — e nem sempre têm a ver com algo que ela fez diretamente.

“Às vezes, essa pessoa fala alto, gesticula muito, encara o gato nos olhos… tudo isso pode causar desconforto. E, em outros casos, o animal pode associar essa pessoa a algo negativo do passado, como alguém que o maltratou, por causa de cheiro, voz ou até postura corporal parecida”, afirma a profissional.

Nada de pegar no colo ou tentar agradar o gato à força. Ele precisa se sentir seguro para se aproximar quando quiser

Além disso, muitos gatos não são socializados com pessoas diferentes na infância — o que os torna mais inseguros com visitas. “Se o tutor é alguém que raramente recebe outras pessoas em casa, esse gato pode estranhar qualquer humano novo, inclusive o namorado ou namorada do tutor”, explica Giovana.

O olfato, segundo a especialista, também é um fator crucial. Se a visita carrega cheiro de outros animais (especialmente gatos ou cachorros) ou de perfumes muito fortes, o felino pode rejeitá-la por pura associação negativa.

“Apesar de não haver garantias de que um gato vá aceitar alguém, é possível melhorar a relação com algumas atitudes. A estratégia recomendada é o contracondicionamento — ou seja, fazer o gato associar a presença do seu namorado a coisas positivas”, afirma a veterinária.

Veja algumas dicas da veterinária:

  • Use petiscos ou ração: deixe que a pessoa “indesejada” ofereça ao gato os alimentos que ele mais gosta. Isso ajuda a criar uma associação prazerosa.
  • Facilite o acesso aos lugares preferidos: se o bichano gosta de ir à janela, por exemplo, essa pessoa pode ajudá-lo a chegar até lá.
  • Brinque com ele: deixe que seu parceiro descubra os brinquedos favoritos do gato e participe das brincadeiras, respeitando sempre o tempo e a vontade do animal.
  • Evite forçar contato: nada de pegar no colo ou tentar agradar o gato à força. Ele precisa se sentir seguro para se aproximar quando quiser.
  • Seja paciente: alguns gatos podem levar semanas ou meses para aceitar alguém. Outros talvez nunca aceitem. E tudo bem.

“O mais importante é sempre respeitar o tempo do gato. Ele é um ser único, com personalidade própria. Amor forçado não funciona — nem com humanos, nem com felinos”, conclui a veterinária.

