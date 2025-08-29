como-fintechs-e-fake-news-sobre-pix-podem-ter-ajudado-crime-organizado

O secretário da Receita Federal (RF), Robinson Barreirinhas, afirmou, nessa quinta-feira (28/8), que a campanha contra o ato normativo de fiscalização de movimentações financeiras e do Pix ajudou a impulsionar o crime organizado. Além disso, em nota, o órgão destacou o uso recorrente de fintechs por grupos criminosos para ocultar e lavar dinheiro ilegal, aproveitando-se das brechas de regulamentação.

A declaração de Barreirinhas e o posicionamento da Receita ocorreram após a deflagração das operações da Polícia Federal (PF), que evidenciaram esquema bilionário da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo, segundo a investigação, teria criado uma estrutura empresarial, infiltrada na cadeia produtiva de combustíveis e no mercado financeiro, por meio de fintechs e fundos de investimento, com presença até na Avenida Faria Lima, em São Paulo.

“Publicamos a instrução [do Pix] em setembro do ano passado para valer em janeiro [de 2025]. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento”, disse ele.

Para o planejador financeiro e especialista em investimentos, Jeff Patzlaff, quando a narrativa da taxação do Pix se espalhou, muita gente sentiu que aquilo transformaria sua rotina financeira e teve medo de perder dinheiro e de ser “vigiado”.

“Esse pânico afetou a confiança no sistema oficial e fez parte da população olhar com desconfiança para bancos, governo e mecanismos digitais”, diz. Para Patzlaff, naquele momento, golpistas aproveitaram da confusão para aplicar fraudes, como, por exemplo, mensagens que pediam pagamentos para “regularizar” supostas cobranças.

Operações deflagradas pela PF

Foram três operações deflagradas na manhã dessa quinta-feira (28/8), com o objetivo de desmontar esquemas de lavagem de dinheiro.

A operação Quasar mirou uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

A operação Tank desarticulou uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná.

A operação Carbono Oculto mobilizou agentes em oito estados para cumprir mandatos de busca e apreensão contra grupo de sonegou cerca de R$ 7 bilhões.

Relembre o caso

No começo do ano, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um ato normativo para fiscalizar operadoras de cartões de crédito e instituições de pagamento que movimentam recursos financeiros. O texto trazia como mudança o monitoramento de transferências via Pix que somam, no mínimo, R$ 5 mil por mês para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.

Além do Pix, o limite também valeria para operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamentos, como bancos digitais e as fintechs. No entanto, a comunicação do governo não chegou bem à população, somada a notícias falsas sobre uma possível taxação do Pix, o que gerou medo no público e a crença de que a medida se tratava da criação de um novo imposto.

Nas redes sociais, parlamentares de oposição e críticos ao governo “surfaram a onda” da má comunicação e disseminaram notícias falsas sobre a medida. À época, a Receita reforçou que a fiscalização não se tratava da criação de um novo imposto, mas não adiantou. Quinze dias depois da publicação, a Receita suspendeu o ato normativo.

Catalisador de fraudes

Para Patzlaff, a sequência de eventos mostra que a onda de desinformação reduziu confiança, gerou recuo em medidas administrativas e foi explorada por golpistas e por quem opera fora do sistema.

“Autoridades públicas chegaram a afirmar que o crime organizado foi um dos beneficiados, e houve medidas emergenciais para conter danos e blindar futuras inovações como a Drex. Ou seja, não foi a única causa, mas funcionou como catalisador para fortalecer fluxos paralelos de movimentação financeira e para oportunidades de fraude”, explicou.

No entanto, uma fonte ouvida pela reportagem, sob ressalva de sigilo, avalia que não acredita que as ações estão diretamente ligadas.

O interlocutor explica que o Banco Central (BC) trouxe uma regulamentação para o mercado de fintechs que permitiu que os meios de pagamento fossem diversificados e mais pessoas pudessem ser bancarizadas. No entanto, essa flexibilização foi utilizada pelo crime organizado para favorecer a lavagem de dinheiro, o que não passa, necessariamente, pelo debate sobre o PIX.

Como funcionava o esquema investigado pela PF

Dificuldade de fiscalizar fintechs

Uma fintech não precisa do BC para funcionar, caso seu volume de transações seja abaixo do estabelecido, norma que facilitou a independência do papel moeda e diversificação do setor de pagamentos. No entanto, uma vez que esses ambientes não são regulados, não possuem fiscalização.

Ele alertou, ainda, para o fato de que, mesmo que essas fintechs não precisem de regulamentação, todos os bancos e instituições financeiras que oferecem serviços para elas, as chamadas empresas de Banking as a Service (BaaS), estão sob regulação do BC e precisam ser fiscalizados.

O interlocutor explica que o que geralmente acontece é que essas empresas deixam a cargo das fintechs o fornecimento de informações sobre os clientes, tipos de transações e informações sensíveis. Esse tipo de terceirização, na visão dele, é crime.

“Fintechs têm sido utilizadas para lavagem de dinheiro nas principais operações contra o crime organizado, porque há um vácuo regulamentar, já que elas não têm as mesmas obrigações de transparência e de fornecimento de informações a que se submetem todas as instituições financeiras do Brasil há mais de 20 anos”, expôs a Receita, em nota.