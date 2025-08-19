Como higienizar o ânus para não ter imprevistos no sexo anal

Você pode até não saber, mas com certeza já ouviu falar. Quando o tópico é sexo anal, é difícil não mencionar o ritual que antecede a prática – ao menos para os adeptos. A “chuca”, como é popularmente conhecida a higienização da região anal antes do “rala e rola” pelo bumbum, é uma das alternativas famosas a fim de fugir de constrangimentos na hora H. No entanto, há quem tenha dúvida sobre a eficiência, os riscos e a melhor forma de executá-la para curtir sem medo de ser feliz.

A Pouca Vergonha conversou com o coloproctologista Landwehrner Lucena. À coluna, ele deu dicas para a higienização correta. “A higienização anal diária e antes do sexo anal deve ser simples, gentil e focada na parte externa, para preservar a barreira natural da pele e da mucosa.”

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

O ânus, assegura o médico, é uma área sensível, com uma microbiota protetora. O excesso de limpeza pode causar irritação, ressecamento ou infecções. A higienização diária, portanto, deve ocorrer com água morna e sabonetes neutros, apenas.

Landwehrner acrescenta que não é preciso realizar lavagem interna rotineiramente, pois o reto se limpa naturalmente. “Use preservativos para reduzir riscos de ISTs. Uma dieta rica em fibras — frutas, vegetais, grãos integrais… —, hidratação adequada e exercícios regulares ajuda a manter evacuações saudáveis, o que facilita a higiene.”

A chuca é necessária?

O médico comenta que a limpeza no estilo “chuca” não é essencial, porém, pode ser feita com moderação se a pessoa se sentir mais confortável. O método envolve inserir água no ânus para retirar qualquer impureza ou restos de fezes. “A ciência prioriza a redução de danos: faça só se necessário, e opte por evacuar naturalmente antes”, diz.

Como saber se a região está limpa antes do sexo anal?

Landwehrner explica que garantir 100% de limpeza é impossível, pois o reto sempre tem muco e bactérias normais.

O bem-estar sexual é considerado um dos pilares da boa saúde pela OMS

O uso de camisinhas previne, além de gravidez, diversas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

A atividade sexual deve ser prazerosa em todas as etapas da vida

Cuidar da saúde sexual é importante para o bem-estar mental, psicológico e emocional

Diariamente, a Pouca Vergonha, coluna de sexo do Metrópoles, traz dicas para melhorar sua vida sexual

O sexo não deve causar dor

Pessoas sexualmente ativas devem fazer exames médicos periodicamente para assegurar a saúde

Brasileiro inicia vida sexual aos 18 anos e tem, em média, 10 parceiros na vida, indica pesquisa conduzida pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)

O sexo é considerado uma atividade física

A prática traz diversos benefícios. Queima calorias, melhora a autoestima, aumenta a qualidade do sono, diminui o estresse, colabora com a saúde cardiovascular etc

“O foco é no preparo natural, na aceitação de que ‘acidentes’ mínimos podem acontecer, e não são o fim do mundo. Para uma preparação natural, evacue uma a duas horas antes da relação sexual para esvaziar o reto e mantenha um hábito intestinal regular”, recomenda o especialista.

Lembre-se: mesmo com limpeza, pode haver muco ou resquícios. “É importante sempre usar muito lubrificante à base de água, pois o ânus não se lubrifica sozinho, e preservativos. Procure um coloproctologista em caso de dor, cólicas ou sangramento.”

Em resumo, limpo é algo relativo. “Priorize a saúde intestinal e a comunicação com o parceiro. Sexo anal é sobre prazer mútuo, não perfeição”, encerra Landwehrner.