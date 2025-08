Como obter o bônus máximo pelo primeiro depósito na Mostbet Brasil

Como obter o bônus máximo pelo primeiro depósito na Mostbet

O primeiro depósito na Mostbet Brasil é sua chance de receber um bônus generoso e aumentar imediatamente seu saldo para apostas. A plataforma oferece ao novo jogador a oportunidade de escolher um dos dois presentes: bônus de 125% até 1.700 BRL ou bônus de 100% até 1.200 BRL, além de 250 rodadas grátis (FS) na seção “Cassino”. Neste artigo, você encontrará apenas informações confirmadas por fontes oficiais: desde o registro até o resgate do bônus e a retirada de fundos.

Passo 1. Registro e confirmação da conta

Para ter direito ao bônus máximo, comece criando uma conta:

Acesse o site oficial ou o Mostbet app download anteriormente e clique em “Cadastre-se”; Insira seu número de telefone, e-mail e crie uma senha segura; Selecione a moeda – BRL; Confirme o registro com o código recebido por SMS.

Depois disso, é recomendável passar imediatamente pela verificação de identidade — envie uma digitalização do documento com foto (passaporte ou carteira de identidade) e uma selfie com o documento ao fundo. A verificação geralmente leva no máximo 12 horas e dá acesso total a todas as transações sem atrasos.

Passo 2. Escolha do bônus e condições de tempo

A Mostbet oferece duas opções de bônus de boas-vindas no primeiro depósito, dependendo do tempo de recarga da conta. A primeira opção é 125% até 1.700 BRL + 250 FS (para depósitos feitos em até 30 minutos após o registro). A outra é 100% até 1.200 BRL + 250 FS (para depósitos em qualquer momento até 7 dias após o registro).

Para obter o máximo benefício, escolha a opção 125% e recarregue sua conta nos primeiros 30 minutos após criar sua conta.

Passo 3. Deposite na conta

Para ativar o bônus de 125%, faça o primeiro depósito de 25 BRL a 1.700 BRL através de qualquer método disponível:

Pix — instantâneo, sem comissão;

Boleto Bancário — geralmente instantâneo após o pagamento;

Transferência Bancária — através dos principais bancos (BB, Itaú, Bradesco, Santander);

Depósito Expresso (pay4fun, AstroPay);

Carteiras digitais (Pay4Fun);

Criptomoedas (Bitcoin, USDT e outras) — equivalente mínimo de 25 BRL;

Imediatamente após a recarga, o valor do bônus e 250 rodadas grátis aparecerão em seu saldo na seção “Cassino”.

Informações sobre as rodadas grátis

250 FS estão disponíveis nos jogos da lista Mostbet — principalmente nos caça-níqueis mais populares. Você pode usá-las a qualquer momento, mas dentro de 7 dias após o recebimento. Os ganhos das rodadas grátis devem ser apostados em um requisito de aposta separado de 40× (valor dos ganhos × 40) dentro do mesmo prazo de 7 dias.

Passo 4. Condições para ganhar o bônus

Para transformar os fundos de bônus em dinheiro real, é necessário cumprir o requisito geral de rolagem — um requisito de aposta de 40× (25× do depósito e 15× do bônus). Isso significa que o valor do seu depósito e o valor do bônus recebido devem ser apostados em esportes ou jogos de cassino por um valor total igual à soma dos dois valores multiplicados por 40.

As apostas devem ser feitas dentro de 14 dias após o crédito do bônus, sendo que a cotação mínima para apostas esportivas é de 1,50, e no cassino são consideradas todas as slots da categoria “Bônus” com RTP não inferior a 95%.

Dicas para um jogo eficaz

A distribuição inteligente das apostas não só ajuda a cumprir mais rapidamente os requisitos de aposta, como também reduz os riscos. Em vez de uma grande aposta expressa, faz sentido dividir o saldo em várias apostas expressas “gentleman” com odds na faixa de 1,50 a 3,00 — assim, você terá a garantia de avançar em direção ao seu objetivo e não perderá todo o valor de uma só vez.

Ao mesmo tempo, vale a pena alternar entre apostas esportivas e cassino: cerca de sete décimos dos fundos de bônus podem ser direcionados para caça-níqueis, e os três décimos restantes — para apostas ao vivo com margem baixa, o que permitirá aproveitar as vantagens de ambos os formatos e acelerar o reembolso.

Não se esqueça de verificar sua conta pessoal, onde seu progresso no cumprimento dos requisitos é exibido claramente — isso ajudará a ajustar sua estratégia a tempo e não perder o prazo. É melhor distribuir as rodadas grátis por várias sessões de jogo, para que cada uma delas tenha a chance de trazer um grande prêmio, em vez de gastar todas as rodadas de uma vez.

Passo 5. Retirada dos ganhos

Depois que o requisito de aposta for cumprido, os fundos bônus se tornam reais e disponíveis para retirada. O valor mínimo para solicitação de retirada é de 100 BRL, e os fundos podem ser retirados pelos mesmos métodos usados para depósito:

Pix — instantaneamente no seu aplicativo bancário;

Transferência Bancária — até 24 horas;

Carteiras digitais (Pay4Fun) — até 12 horas;

Criptomoedas — até 1 hora após o processamento da rede.

A Mostbet não cobra comissões pela retirada, mas seu banco ou sistema de pagamento pode cobrar suas próprias taxas — verifique as tarifas com antecedência.

O que fazer se surgirem problemas

Se o bônus não for creditado ou você não vir os FS, verifique a seção “Promoções” e certifique-se de que conseguiu fazer o depósito dentro do prazo. Em caso de atrasos, a verificação pode bloquear o crédito automático — entre em contato com o suporte através do chat, disponível no site ou no aplicativo. Os operadores respondem 24 horas por dia e ajudarão a resolver a questão em poucos minutos.

Conclusão

Receber o bônus máximo no primeiro depósito é um algoritmo simples de cinco etapas: registro, verificação, depósito nos primeiros 30 minutos, cumprimento do requisito de aposta de 40× e retirada. O valor de até 1.700 BRL e 250 rodadas grátis oferecem uma vantagem sólida no início e permitem testar as diversas seções da Mostbet Brasil — desde apostas esportivas ao vivo até caça-níqueis populares. O principal é respeitar os prazos e os coeficientes, então todo o bônus se transformará em ganhos reais. Boa sorte nas apostas e tenha uma abordagem responsável ao jogo!