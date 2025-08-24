Como saber se o crush “vale” um segundo date? Psicóloga dá dicas

Com as redes sociais promovendo vídeos como o tema “ele está fora” quando o boy não faz algo, ou “ele me trata como princesa” quando o homem paga a conta e te elogia sem motivos, por exemplo, é normal ter dúvida sobre o que realmente faz um encontro, ou aquele pessoa, “valer” um segundo date, ou mesmo investir naquela relação.

Em um mundo ideal, teríamos uma primeira experiência e saberíamos imediatamente se estamos animados para uma saída com aquela pessoa ou se devemos deixar passar. Muitas vezes, porém, ficamos indecisos.

Certos aspectos da interação podem ter sido perfeitos, como a conversa animada e fatos da vida em comum. Sem citar, é claro, a interação no sexo.

Por vezes, pode valer a pena ir a um segundo encontro só para ter certeza… E como saber se realmente vale a pena ou se você está apenas em negação sobre algo, ou desperdiçando o tempo dos dois?

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

A psicóloga especialista em relacionamentos Bruna Dandara aponta que, na hora de tomar essa decisão, pode-se fazer algumas perguntas, como:

Como você se sentiu na presença daquele outro, quais foram as suas emoções?

O que passava na sua cabeça ao estar naquele momento com aquela pessoa no encontro?

Teve algum momento em que se sentiu entediado(a) ou que não estava fluindo como achou que deveria?

A outra pessoa engajou em assuntos sobre você e vice-versa?

Senti vontade de continuar conversando ou só queria que acabasse logo?

Essa pessoa demonstra valores ou atitudes que se aproximam do que eu quero em um relacionamento?

Para a profissional, bons sinais são perceber que se sentiu bem na presença da pessoa, conseguiu ser você mesma e falou sobre assuntos com fluidez. Você saiu leve, com energia positiva, e não esgotada ou com dúvidas sobre si mesma? Nesses casos, é um sim.

E como “sacar” os sinais de que a pessoa também está afim de você?

Se você está se questionando sobre um segundo encontro, é normal também ficar na dúvida se a outra pessoa está no mesmo clima que você. “Os sinais são um conjunto de atitudes que justamente nos esclarecem que a pessoa também quer que aquilo prossiga”, sugere Bruna.

Na visão da profissional, bons indícios são quando a pessoa está engajando assuntos durante o encontro, se fazendo presente na comunicação virtual, demonstração de interesse claro para você sem precisar ficar quebrando a cabeça tentando decifrar algo, ou quando sugere “podíamos fazer isso juntos” ou “na próxima vez…”.