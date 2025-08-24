Como saber se o crush “vale” um segundo date? Psicóloga dá dicas

Com as redes sociais promovendo vídeos como o tema “ele está fora” quando o boy não faz algo, ou “ele me trata como princesa” quando o homem paga a conta e te elogia sem motivos, por exemplo, é normal ter dúvida sobre o que realmente faz um encontro, ou aquele pessoa, “valer” um segundo date, ou mesmo investir naquela relação.
Em um mundo ideal, teríamos uma primeira experiência e saberíamos imediatamente se estamos animados para uma saída com aquela pessoa ou se devemos deixar passar. Muitas vezes, porém, ficamos indecisos.
Certos aspectos da interação podem ter sido perfeitos, como a conversa animada e fatos da vida em comum. Sem citar, é claro, a interação no sexo.
Por vezes, pode valer a pena ir a um segundo encontro só para ter certeza… E como saber se realmente vale a pena ou se você está apenas em negação sobre algo, ou desperdiçando o tempo dos dois?
5 imagensFechar modal.1 de 5
O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)
Getty Images2 de 5
Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar
Getty Images3 de 5
O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono
Getty Images4 de 5
É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade
Getty Images5 de 5
No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança
Getty Images
A psicóloga especialista em relacionamentos Bruna Dandara aponta que, na hora de tomar essa decisão, pode-se fazer algumas perguntas, como:
- Como você se sentiu na presença daquele outro, quais foram as suas emoções?
- O que passava na sua cabeça ao estar naquele momento com aquela pessoa no encontro?
- Teve algum momento em que se sentiu entediado(a) ou que não estava fluindo como achou que deveria?
- A outra pessoa engajou em assuntos sobre você e vice-versa?
- Senti vontade de continuar conversando ou só queria que acabasse logo?
- Essa pessoa demonstra valores ou atitudes que se aproximam do que eu quero em um relacionamento?
Para a profissional, bons sinais são perceber que se sentiu bem na presença da pessoa, conseguiu ser você mesma e falou sobre assuntos com fluidez. Você saiu leve, com energia positiva, e não esgotada ou com dúvidas sobre si mesma? Nesses casos, é um sim.
E como “sacar” os sinais de que a pessoa também está afim de você?
Se você está se questionando sobre um segundo encontro, é normal também ficar na dúvida se a outra pessoa está no mesmo clima que você. “Os sinais são um conjunto de atitudes que justamente nos esclarecem que a pessoa também quer que aquilo prossiga”, sugere Bruna.
Na visão da profissional, bons indícios são quando a pessoa está engajando assuntos durante o encontro, se fazendo presente na comunicação virtual, demonstração de interesse claro para você sem precisar ficar quebrando a cabeça tentando decifrar algo, ou quando sugere “podíamos fazer isso juntos” ou “na próxima vez…”.