Como se proteger da picada de armadeira, aranha mais temida do Brasil

Uma das aranhas mais temidas e agressivas do Brasil, a armadeira (gênero Phoneutria) é também uma das mais adaptáveis. Presente tanto no campo quanto nas cidades, ela pode ser encontrada em ambientes naturais como matas e plantações, bem como em locais urbanos, como jardins, entulhos e até dentro de roupas e calçados.

Segundo o biólogo Fabiano Soares, essa espécie apresenta um veneno potente, que pode causar desde dor local até sintomas graves, como dificuldade respiratória. Apesar disso, os acidentes ocorrem por descuido e podem ser evitados com ações simples de prevenção.

Como identificar uma armadeira

De acordo com o especialista, o corpo da aranha pode chegar a 5 cm e pernas que ultrapassam os 15 cm de envergadura.

“A armadeira é coberta por pelos curtos e coloração marrom a acinzentada, com listras nas pernas e manchas no abdome. Os olhos estão organizados em três fileiras, com dois centrais bem desenvolvidos, o que garante boa percepção de movimento. Suas pernas com espinhos visíveis e as garras adesivas permitem agilidade e a habilidade de escalar superfícies lisas.”

É facilmente reconhecida pelo comportamento defensivo: quando se sente ameaçada, ergue as pernas dianteiras e abre as quelíceras, exibindo o chamado display de ataque.

aranha-armadeiraEsta aranha pode chegar a 5 cm de corpo, com pernas que ultrapassam 15 cm de envergadura

Onde ela costuma se esconder

Segundo o biólogo, ela é conhecida pelos hábitos noturnos. “A armadeira não constrói teias para capturar presas. Ela vive escondida durante o dia e sai para caçar à noite. Em áreas urbanas, é comum encontrá-la em locais como pilhas de madeira, entulhos, jardins, calçados e roupas deixadas no chão”, esclarece. No campo, é vista em plantações e bananeiras. Fabiano alerta que a espécie se adapta facilmente a ambientes modificados pelo homem.

aranha-armadeiraEm áreas urbanas, é comum encontrá-la em locais como pilhas de madeira, entulhos, jardins, calçados e roupas deixadas no chão

O que o veneno provoca no corpo

O especialista ressalta que o veneno da armadeira é um dos mais potentes entre as aranhas. “Ele afeta os canais de sódio e cálcio das células nervosas e pode causar dor intensa, espasmos musculares, sudorese, náuseas, tremores, taquicardia e até disfunções cardíacas. Em homens, um efeito característico é o priapismo — uma ereção prolongada induzida por ação nas vias de liberação de óxido nítrico”, explica.

O que fazer em caso de picada

Em caso de acidente, Fabiana orienta: “Nada de aplicar substâncias caseiras ou tentar sugar o veneno. A recomendação é lavar o local com água e sabão, manter o membro elevado e imóvel, e buscar atendimento médico imediatamente.” Casos leves podem ser tratados com analgésicos, porém, os moderados e graves exigem uso de soro antiaracnídico, fornecido pelo SUS em hospitais de referência.

aranha-armadeiraQuando se sente ameaçada, ergue as pernas dianteiras e abre as quelíceras, exibindo o chamado display de ataque

Como evitar o aparecimento da armadeira

A principal forma de prevenção é manter os ambientes limpos e organizados. Segundo Fabiano, é essencial eliminar entulhos, inspecionar roupas e calçados antes de usá-los, vedar frestas e ralos e controlar populações de insetos, que servem de alimento à aranha. Embora perigosa, ela tem papel ecológico importante e, em geral, prefere fugir a atacar.

