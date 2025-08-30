Competição da melhor farinha encerra 8ª edição do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

A última noite do 8º Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, é marcada por uma disputa especial que reuniu produtores da região: a escolha da melhor farinha produzida durante o evento. O concurso, realizado neste sábado (30), fechou com chave de ouro a programação que movimentou a cidade ao longo de quatro dias.

O secretário municipal de Agricultura, Nils Moura, destacou que o diferencial desta edição foram justamente as premiações. “Hoje vamos encerrar com a premiação da melhor farinha. O primeiro lugar vai receber R$ 5 mil, além de uma gamela doada pelo parceiro Getulinho; o segundo lugar ficará com R$ 3 mil; e o terceiro, com R$ 2 mil”, explicou.

Durante o festival, os produtores puderam produzir suas farinhas no próprio espaço montado pela prefeitura. Os produtos foram catalogados e, nesta última noite, passaram por degustação e avaliação para definir os vencedores.

Além de incentivar a competição saudável entre os agricultores, a prefeitura também apresentou inovações para a cadeia produtiva da mandioca. O público teve acesso a uma casa de farinha tradicional e a uma casa de farinha mecanizada, que demonstra o potencial de aumento da produtividade com menor custo de produção. “A ideia é migrar do modelo tradicional para o mecanizado, permitindo que o produtor produza muito mais com menos pessoas, agregando valor e aumentando o retorno financeiro”, ressaltou o secretário.

Outro destaque foi a variedade de derivados da mandioca comercializados durante o festival, como bolos, beijus e tapiocas, fortalecendo ainda mais a economia local e mostrando a diversidade dessa cadeia produtiva.

Veja o vídeo: