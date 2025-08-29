Complexo Esportivo registra intensa movimentação na terceira noite do Festival da Farinha

A terceira noite da oitava edição do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (29) atraiu grande público ao Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho. Desde as primeiras horas da noite, a movimentação é intensa, com famílias e grupos de amigos chegando para prestigiar a programação cultural e, principalmente, para aproveitar as opções gastronômicas oferecidas no evento.

As barracas de alimentação se tornaram um dos principais pontos de encontro, reunindo uma grande diversidade de pratos típicos da região, todos tendo a farinha de mandioca como base. Tacacá, beijus, mingaus e farofas especiais estão entre as iguarias mais procuradas, valorizando a tradição local e fortalecendo a identidade cultural do Juruá.

O festival também tem se consolidado como uma oportunidade para microempreendedores da região, que aproveitam o espaço para comercializar seus produtos. Muitos destacam que o evento representa um dos períodos de maior aquecimento nas vendas ao longo do ano, gerando renda extra e visibilidade para os pequenos negócios.

Além da feira gastronômica, a programação inclui apresentações culturais, shows musicais e competições ligadas à mandioca, como a escolha dos melhores pratos derivados da farinha.

Veja o vídeo: