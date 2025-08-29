Complexo Esportivo registra intensa movimentação na terceira noite do Festival da Farinha

Festival da Farinha reúne público e valoriza tradição gastronômica do Juruá

A terceira noite da oitava edição do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (29) atraiu grande público ao Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho. Desde as primeiras horas da noite, a movimentação é intensa, com famílias e grupos de amigos chegando para prestigiar a programação cultural e, principalmente, para aproveitar as opções gastronômicas oferecidas no evento.

Visitantes aproveitam a variedade de pratos típicos à base de farinha de mandioca/Foto: ContilNet

As barracas de alimentação se tornaram um dos principais pontos de encontro, reunindo uma grande diversidade de pratos típicos da região, todos tendo a farinha de mandioca como base. Tacacá, beijus, mingaus e farofas especiais estão entre as iguarias mais procuradas, valorizando a tradição local e fortalecendo a identidade cultural do Juruá.

Barracas de comida atraem visitantes com tacacá, beijus e farofas especiais/Foto: ContilNet

O festival também tem se consolidado como uma oportunidade para microempreendedores da região, que aproveitam o espaço para comercializar seus produtos. Muitos destacam que o evento representa um dos períodos de maior aquecimento nas vendas ao longo do ano, gerando renda extra e visibilidade para os pequenos negócios.

Microempreendedores locais expõem e vendem produtos durante o evento/Foto: ContilNet

Além da feira gastronômica, a programação inclui apresentações culturais, shows musicais e competições ligadas à mandioca, como a escolha dos melhores pratos derivados da farinha.

Veja o vídeo:

