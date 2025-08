Complicações na Justiça! Virginia enfrenta processo com Rezende em meio a divórcio

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Virginia Fonseca anda com uma nova preocupação na Justiça. O caso em questão não guarda relação com a polêmica sobre um produto de sua marca, nem com a partilha de bens com Zé Felipe, mas resgata o fantasma de um outro ex-namorado: Rezende.

Odaiza Jesus do Carmo está processando a apresentadora do SBT e a Rezende, Posso & Cia, empresa do influenciador. Na ação, ela diz ter celebrado um contrato com os réus para serviços de publicidade de uma promoção no Instagram da famosa, então agenciada pela empresa.

A autora afirma ter enfrentado problemas inesperados com a imagem utilizada para divulgar a promoção no feed de Virginia, que não seriam sua culpa. No processo, ela acusa a empresa de não ter solucionado a questão, deixando de disponibilizar a publicidade conforme previa o contrato.

Ainda segundo a mulher, um contato foi feito com a empresa de Rezende e com Virginia Fonseca para solicitar a execução do contrato, sem sucesso. Virginia, segundo ela, nunca negou a intermediação entre seus serviços e a agência de seu ex-namorado.

Pedidos de restituição e danos morais

Odaiza pediu na Justiça que sejam restituídos os R$ 13 mil pagos integralmente pelo contrato firmado, resultado de sua resolução. Pediu, ainda, R$ 60 mil em danos morais por todo o ocorrido. Anexado à ação está um contrato firmado com a Rezende, Posso & Cia LTDA e indicando Virginia como a responsável pela execução da publicidade.

A mesma trama já foi objeto de outra ação judicial iniciada em 2022, encerrada por abandono da autora. Por esse fato, o processo foi redistribuído este mês para o Foro Central de Londrina, onde o primeiro processo teve origem.

A relação profissional entre Virginia e Rezende já foi motivo de burburinho na época do término do casal. Rompidos, os famosos precisaram ajustar os danos decorrentes da quebra do contrato que os unia.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.