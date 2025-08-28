28/08/2025
Universo POP
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia

Concurso AFT: posse de novos auditores está prevista para setembro

Ministério do Trabalho confirma cerimônia de nomeação de 900 aprovados; polêmica sobre documentos ainda pode gerar judicialização

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) confirmou que a posse de cerca de 900 novos Auditores-Fiscais do Trabalho está prevista para a segunda semana de setembro de 2025. As vagas foram ofertadas por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU), organizado pela Fundação Cesgranrio.

A informação consta em Ofício Circular assinado pelo Secretário-Executivo do MTE, Francisco Macena da Silva, que também definiu a responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) pela coordenação geral da cerimônia e procedimentos administrativos. Uma força-tarefa de servidores será mobilizada para dar suporte à posse, e os nomes devem ser enviados até o dia 2 de setembro.

Confira documento na íntegra.

Denúncias de irregularidades

A posse acontece em meio a questionamentos sobre o concurso. Candidatos aprovados afirmam que 25 participantes foram eliminados injustamente após o curso de formação, pela ausência da Declaração Funcional, prevista no Edital nº 2/2025.

Segundo os denunciantes, outros 239 candidatos também não apresentaram o documento, mas permaneceram no certame, o que poderia configurar quebra de isonomia. O SINAIT (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho) defende que a etapa documental não era eliminatória e que a entrega poderia ocorrer até a posse, pedindo a reabertura do prazo e a revalidação dos eliminados.

Em nota, o Secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, alertou para o risco de judicialização do concurso, caso as eliminações não sejam revistas. Ele destacou que eventual manutenção da medida poderia levar à suspensão ou até mesmo à anulação do certame.

Estrutura do concurso

O Concurso AFT ofertou 900 vagas, com a seguinte distribuição:

  • Ampla concorrência: 675 vagas

  • Pessoa com deficiência: 45 vagas

  • Negros: 180 vagas

O cargo exige nível superior em qualquer área e oferece salário inicial de R$ 22.921,71, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, para jornada de 40 horas semanais.

Resumo

📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.