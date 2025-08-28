Concurso AFT: posse de novos auditores está prevista para setembro

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) confirmou que a posse de cerca de 900 novos Auditores-Fiscais do Trabalho está prevista para a segunda semana de setembro de 2025. As vagas foram ofertadas por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU), organizado pela Fundação Cesgranrio.

A informação consta em Ofício Circular assinado pelo Secretário-Executivo do MTE, Francisco Macena da Silva, que também definiu a responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) pela coordenação geral da cerimônia e procedimentos administrativos. Uma força-tarefa de servidores será mobilizada para dar suporte à posse, e os nomes devem ser enviados até o dia 2 de setembro.

Confira documento na íntegra.

Denúncias de irregularidades

A posse acontece em meio a questionamentos sobre o concurso. Candidatos aprovados afirmam que 25 participantes foram eliminados injustamente após o curso de formação, pela ausência da Declaração Funcional, prevista no Edital nº 2/2025.

Segundo os denunciantes, outros 239 candidatos também não apresentaram o documento, mas permaneceram no certame, o que poderia configurar quebra de isonomia. O SINAIT (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho) defende que a etapa documental não era eliminatória e que a entrega poderia ocorrer até a posse, pedindo a reabertura do prazo e a revalidação dos eliminados.

Em nota, o Secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Mello, alertou para o risco de judicialização do concurso, caso as eliminações não sejam revistas. Ele destacou que eventual manutenção da medida poderia levar à suspensão ou até mesmo à anulação do certame.

Estrutura do concurso

O Concurso AFT ofertou 900 vagas, com a seguinte distribuição:

Ampla concorrência: 675 vagas

Pessoa com deficiência: 45 vagas

Negros: 180 vagas

O cargo exige nível superior em qualquer área e oferece salário inicial de R$ 22.921,71, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, para jornada de 40 horas semanais.

Resumo

Banca: Cesgranrio

Cargo: Auditor Fiscal do Trabalho

Vagas: 900

Escolaridade: nível superior

Salário inicial: R$ 22.921,71

Cargo provido pelo Concurso Nacional Unificado

Edital aqui!

📌 Fonte: Direção Concursos

✍️ Redação ContilNet Notícias