Concurso Banco do Brasil: veja qual foi o valor do último PLR

A última Participação nos Lucros e Resultados (PLR) paga aos funcionários do Banco do Brasil foi de R$ 12.758,31 para o cargo de escriturário. O valor, referente ao dia 28 de fevereiro de 2025, mostra que os ganhos são maiores do que o salário-base inicial e que os benefícios semestrais são um dos principais atrativos para a carreira bancária.

O cálculo da PLR é dividido em dois módulos: o Fenaban, que garante 45% do salário-base mais uma parcela fixa, e o BB, que distribui 4% do lucro do banco entre os funcionários, com uma parcela variável de acordo com os resultados da instituição.

Salários e expectativas para um novo concurso

Embora o salário inicial de um escriturário seja de R$ 3.622,23, a remuneração total pode ultrapassar R$ 8.700 com o acréscimo de benefícios como auxílio-refeição, auxílio-alimentação e auxílio-creche. A remuneração anual pode chegar a aproximadamente R$ 122.636,47.

O último concurso do Banco do Brasil foi homologado em 14 de julho de 2023, e todos os aprovados foram convocados. Embora o banco não tenha uma previsão oficial de um novo concurso para 2025, a expectativa é grande, já que o contrato com a banca organizadora se encerra no final deste ano.

Resumo

Situação: novo edital aguardado

Vagas: a definir

Cargo: Escriturário

Salário: R$ 3,9 mil + benefícios

Último edital

