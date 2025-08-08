8 de agosto de 2025
Universo POP
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada
Lua em Aquário: horóscopo do dia para esta sexta-feira
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator

Concurso Banco do Brasil: veja qual foi o valor do último PLR

Escriturários receberam participação nos lucros superior ao salário, reforçando os atrativos da carreira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A última Participação nos Lucros e Resultados (PLR) paga aos funcionários do Banco do Brasil foi de R$ 12.758,31 para o cargo de escriturário. O valor, referente ao dia 28 de fevereiro de 2025, mostra que os ganhos são maiores do que o salário-base inicial e que os benefícios semestrais são um dos principais atrativos para a carreira bancária.

O cálculo da PLR é dividido em dois módulos: o Fenaban, que garante 45% do salário-base mais uma parcela fixa, e o BB, que distribui 4% do lucro do banco entre os funcionários, com uma parcela variável de acordo com os resultados da instituição.

Concurso Banco do Brasil – Foto: Divulgação

Salários e expectativas para um novo concurso

Embora o salário inicial de um escriturário seja de R$ 3.622,23, a remuneração total pode ultrapassar R$ 8.700 com o acréscimo de benefícios como auxílio-refeição, auxílio-alimentação e auxílio-creche. A remuneração anual pode chegar a aproximadamente R$ 122.636,47.

O último concurso do Banco do Brasil foi homologado em 14 de julho de 2023, e todos os aprovados foram convocados. Embora o banco não tenha uma previsão oficial de um novo concurso para 2025, a expectativa é grande, já que o contrato com a banca organizadora se encerra no final deste ano.

Resumo

  • Situação: novo edital aguardado
  • Vagas: a definir
  • Cargo: Escriturário
  • Salário: R$ 3,9 mil + benefícios
  • Último edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.