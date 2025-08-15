Concurso Conab: provas serão reaplicadas para analista

As provas do concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizadas em 13 de julho, serão reaplicadas para alguns cargos de analista. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15) em comunicado oficial, que justifica a decisão por conta de “intercorrências logísticas” que comprometeram a realização das avaliações.
Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:
Panorama do concurso Conab
Organizado pelo Instituto Consulpam, o concurso Conab oferta 403 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Analista e Assistente. O salário inicial é de até R$ 8.140,88.
As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:
Nível superior
Analista – 369 vagas, sendo:
- Administração: 127 vagas;
- Engenharia Agronômica: 107 vagas;
- Economia: 23 vagas;
- Ciências Contábeis: 41 vagas;
- Tecnologia da Informação – Desenvolvimento: 7 vagas;
- Tecnologia da Informação – Infraestrutura: 5 vagas;
- Gestão do Agronegócio: 7 vagas;
- Engenharia Civil: 7 vagas;
- Direito: 11 vagas;
- Pedagogia: 4 vagas;
- Engenharia Agrícola: 7 vagas;
- Marketing: 3 vagas;
- Engenharia Elétrica: 3 vagas;
- Jornalismo: 3 vagas;
- Psicologia: 2 vagas;
- Arquitetura: 2 vagas;
- Engenharia Mecânica: 2 vagas;
- Letras: 2 vagas;
- Nutrição: 1 vaga;
- Engenharia de Segurança do Trabalho: 1 vaga;
- Arquivologia: 1 vaga; e
- Engenharia de Alimentos: 1 vaga;
- Estatística: 2 vagas.
Assistente – 34 vagas, sendo:
- Administrativo: 12 vagas;
- Operações/Técnico Agrícola: 13 vagas;
- TI: 7 vagas;
- Contabilidade: 2 vagas.
Os candidatos estão sendo avaliados por meio das etapas seguintes:
- Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e
- Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para cargo de nível superior.
As provas foram aplicadas em todas as capitais, no dia 13 de julho de 2025.
A reaplicação é válida para todos os inscritos nas seguintes localidades e especialidades:
- Analista – Engenharia Agrícola (São Luís/MA)
- Analista – Economia (Florianópolis/SC)
A banca organizadora, o Instituto Consulpam, informou que a nova data, horário e local serão divulgados em um edital futuro no site oficial. O concurso oferece um total de 403 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 8.140,88.
Resumo
- Banca: Instituto Consulpam
- Vagas: 403
- Cargos: Analista e Assistente
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários: até R$ 8.140,88
- Inscrições: 14/4 a 20/5* data retificada
- Taxa:
- Nível médio R$ 50,00
- Nível superior: R$ 80,00
- Provas: 13/7/2025
- Edital
