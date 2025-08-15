Concurso Conab: provas serão reaplicadas para analista

As provas do concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizadas em 13 de julho, serão reaplicadas para alguns cargos de analista. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15) em comunicado oficial, que justifica a decisão por conta de “intercorrências logísticas” que comprometeram a realização das avaliações.

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

Panorama do concurso Conab

Organizado pelo Instituto Consulpam, o concurso Conab oferta 403 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Analista e Assistente. O salário inicial é de até R$ 8.140,88.

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Nível superior

Analista – 369 vagas, sendo:

Administração: 127 vagas;

Engenharia Agronômica: 107 vagas;

Economia: 23 vagas;

Ciências Contábeis: 41 vagas;

Tecnologia da Informação – Desenvolvimento: 7 vagas;

Tecnologia da Informação – Infraestrutura: 5 vagas;

Gestão do Agronegócio: 7 vagas;

Engenharia Civil: 7 vagas;

Direito: 11 vagas;

Pedagogia: 4 vagas;

Engenharia Agrícola: 7 vagas;

Marketing: 3 vagas;

Engenharia Elétrica: 3 vagas;

Jornalismo: 3 vagas;

Psicologia: 2 vagas;

Arquitetura: 2 vagas;

Engenharia Mecânica: 2 vagas;

Letras: 2 vagas;

Nutrição: 1 vaga;

Engenharia de Segurança do Trabalho: 1 vaga;

Arquivologia: 1 vaga; e

Engenharia de Alimentos: 1 vaga;

Estatística: 2 vagas.

Nível médio

Assistente – 34 vagas, sendo:

Administrativo: 12 vagas;

Operações/Técnico Agrícola: 13 vagas;

TI: 7 vagas;

Contabilidade: 2 vagas.

Confira a distribuição de vagas por estado!

Os candidatos estão sendo avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para cargo de nível superior.

As provas foram aplicadas em todas as capitais, no dia 13 de julho de 2025.

A reaplicação é válida para todos os inscritos nas seguintes localidades e especialidades:

Analista – Engenharia Agrícola (São Luís/MA)

Analista – Economia (Florianópolis/SC)

A banca organizadora, o Instituto Consulpam, informou que a nova data, horário e local serão divulgados em um edital futuro no site oficial. O concurso oferece um total de 403 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 8.140,88.

Resumo

Banca: Instituto Consulpam

Vagas: 403

Cargos: Analista e Assistente

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários: até R$ 8.140,88

Inscrições: 14/4 a 20/5* data retificada

Taxa: Nível médio R$ 50,00 Nível superior: R$ 80,00

Provas: 13/7/2025

Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.