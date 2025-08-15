15/08/2025
Concurso Conab: provas serão reaplicadas para analista

Decisão é devido a problemas logísticos em algumas cidades

As provas do concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realizadas em 13 de julho, serão reaplicadas para alguns cargos de analista. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15) em comunicado oficial, que justifica a decisão por conta de “intercorrências logísticas” que comprometeram a realização das avaliações.

O concurso oferta 403 vagas para todo o país/ Foto: Divulgação/Conab

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

Panorama do concurso Conab

Organizado pelo Instituto Consulpam, o concurso Conab oferta 403 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Analista e Assistente. O salário inicial é de até R$ 8.140,88.

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Nível superior

Analista – 369 vagas, sendo:

  • Administração: 127 vagas;
  • Engenharia Agronômica: 107 vagas;
  • Economia: 23 vagas;
  • Ciências Contábeis: 41 vagas;
  • Tecnologia da Informação – Desenvolvimento: 7 vagas;
  • Tecnologia da Informação – Infraestrutura: 5 vagas;
  • Gestão do Agronegócio: 7 vagas;
  • Engenharia Civil: 7 vagas;
  • Direito: 11 vagas;
  • Pedagogia: 4 vagas;
  • Engenharia Agrícola: 7 vagas;
  • Marketing: 3 vagas;
  • Engenharia Elétrica: 3 vagas;
  • Jornalismo: 3 vagas;
  • Psicologia: 2 vagas;
  • Arquitetura: 2 vagas;
  • Engenharia Mecânica: 2 vagas;
  • Letras: 2 vagas;
  • Nutrição: 1 vaga;
  • Engenharia de Segurança do Trabalho: 1 vaga;
  • Arquivologia: 1 vaga; e
  • Engenharia de Alimentos: 1 vaga;
  • Estatística: 2 vagas.

Nível médio

Assistente – 34 vagas, sendo:

  • Administrativo: 12 vagas;
  • Operações/Técnico Agrícola: 13 vagas;
  • TI: 7 vagas;
  • Contabilidade: 2 vagas.

Confira a distribuição de vagas por estado!

Os candidatos estão sendo avaliados por meio das etapas seguintes:

  • Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e
  • Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para cargo de nível superior.

As provas foram aplicadas em todas as capitais, no dia 13 de julho de 2025.

A reaplicação é válida para todos os inscritos nas seguintes localidades e especialidades:

  • Analista – Engenharia Agrícola (São Luís/MA)
  • Analista – Economia (Florianópolis/SC)

A banca organizadora, o Instituto Consulpam, informou que a nova data, horário e local serão divulgados em um edital futuro no site oficial. O concurso oferece um total de 403 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 8.140,88.

Resumo

  • Banca: Instituto Consulpam
  • Vagas: 403
  • Cargos: Analista e Assistente
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários: até R$ 8.140,88
  • Inscrições: 14/4 a 20/5* data retificada
  • Taxa:
    • Nível médio R$ 50,00
    • Nível superior: R$ 80,00
  • Provas: 13/7/2025
  • Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

