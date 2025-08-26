Concurso do Banco do Brasil: novo edital é pauta do 35º CNFBB

A expectativa pela abertura de um novo concurso público do Banco do Brasil ganhou novo impulso recentemente. Isso porque o 35º Congresso Nacional dos Funcionários do BB (35º CNFBB) aprovou uma série de resoluções que definem as prioridades e bandeiras de luta da categoria para o próximo período, incluindo o tão aguardado concurso do banco.
O evento contou com palestras que abordaram a soberania nacional e o papel estratégico do Banco do Brasil no desenvolvimento do país, além de debates sobre a defesa do banco como patrimônio público, das fundações Previ (previdência) e Cassi (saúde), e das condições de trabalho dos funcionários.
Dentre as resoluções aprovadas, destacam-se as principais pautas da categoria:
- Defesa do caráter público e do papel social do Banco do Brasil.
- Exigência de novo concurso público, com cumprimento das cotas para pessoas com deficiência (PCDs).
- Fim das terceirizações e das metas abusivas.
- Defesa da governança paritária da Previ e do custeio da Cassi pelo banco.
- Campanha por melhores condições de trabalho, combate ao assédio moral e promoção da saúde mental.
- Aprovação de manifesto “Tolerância Zero” à violência e ao assédio.
- Moções relativas à política externa e nacional, incluindo defesa da soberania e repúdio a ataques de grupos extremistas.
