Concurso do Banco do Brasil: novo edital é pauta do 35º CNFBB

A expectativa pela abertura de um novo concurso público do Banco do Brasil ganhou novo impulso recentemente. Isso porque o 35º Congresso Nacional dos Funcionários do BB (35º CNFBB) aprovou uma série de resoluções que definem as prioridades e bandeiras de luta da categoria para o próximo período, incluindo o tão aguardado concurso do banco.

O evento contou com palestras que abordaram a soberania nacional e o papel estratégico do Banco do Brasil no desenvolvimento do país, além de debates sobre a defesa do banco como patrimônio público, das fundações Previ (previdência) e Cassi (saúde), e das condições de trabalho dos funcionários.

Dentre as resoluções aprovadas, destacam-se as principais pautas da categoria:

Defesa do caráter público e do papel social do Banco do Brasil.

Exigência de novo concurso público, com cumprimento das cotas para pessoas com deficiência (PCDs).

Fim das terceirizações e das metas abusivas.

Defesa da governança paritária da Previ e do custeio da Cassi pelo banco.

Campanha por melhores condições de trabalho, combate ao assédio moral e promoção da saúde mental.

Aprovação de manifesto “Tolerância Zero” à violência e ao assédio.

Moções relativas à política externa e nacional, incluindo defesa da soberania e repúdio a ataques de grupos extremistas.

Leia a reportagem completa em Direção Concursos, parceiro do Metrópoles