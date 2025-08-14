14 de agosto de 2025
Universo POP
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS
Hytalo Santos se defende de acusações de exploração de menores
Andressa Urach revela ranking de parceiros sexuais famosos na TV
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje

Concurso em Santa Catarina abre 100 vagas de nível médio

O certame oferece salário inicial de R$ 2.666,10 e exige apenas escolaridade de nível médio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O edital do concurso público da prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina, foi publicado e oferece 100 vagas para o cargo de Agente de Apoio Educacional. A oportunidade, que exige apenas nível médio de escolaridade, tem um salário inicial de R$ 2.666,10 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Reprodução

Inscrições e provas

Os candidatos interessados têm do dia 12 de agosto até 11 de setembro para realizar a inscrição, que custa R$ 130,00. As provas, organizadas pela banca FEPESE, estão agendadas para o dia 12 de outubro de 2025.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.