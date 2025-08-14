Concurso em Santa Catarina abre 100 vagas de nível médio

O edital do concurso público da prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina, foi publicado e oferece 100 vagas para o cargo de Agente de Apoio Educacional. A oportunidade, que exige apenas nível médio de escolaridade, tem um salário inicial de R$ 2.666,10 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições e provas

Os candidatos interessados têm do dia 12 de agosto até 11 de setembro para realizar a inscrição, que custa R$ 130,00. As provas, organizadas pela banca FEPESE, estão agendadas para o dia 12 de outubro de 2025.

