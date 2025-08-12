12 de agosto de 2025
Concurso Embrapa: divulgado resultado preliminar de desempate de notas

Os resultados são para os cargos de assistente e técnico, com prazo para recursos entre 13 e 14 de agosto

O concurso da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) teve o resultado preliminar de desempate de notas para os cargos de assistente e técnico divulgado. O resultado provisório foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (12/8).

Prazos para recursos e resultado final

Os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado provisório na análise da documentação, das 10h do dia 13 de agosto até as 18h do dia 14 de agosto de 2025, por meio do site da banca Cebraspe. O resultado final desta etapa, para os cargos de assistente e técnico, está previsto para 19 de agosto.

O concurso da Embrapa, organizado pelo Cebraspe, oferece um total de 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 12.814,61.

Resumo

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 1.027
  • Cargos: Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
  • Salários: até R$ 12.814,61
  • Inscrições: 16/12 a 7/1/2025
  • Taxa:
    • Pesquisador: R$ 170,00
    • Analista: R$ 150,00
    • Técnico: R$ 80,00
    • Assistente: R$ 60,00
  • Provas: 23/3/2025
  • Edital

Fonte: Cebraspe e Diário Oficial da União Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

