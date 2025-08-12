Concurso Embrapa: divulgado resultado preliminar de desempate de notas

O concurso da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) teve o resultado preliminar de desempate de notas para os cargos de assistente e técnico divulgado. O resultado provisório foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (12/8).
Prazos para recursos e resultado final
Os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado provisório na análise da documentação, das 10h do dia 13 de agosto até as 18h do dia 14 de agosto de 2025, por meio do site da banca Cebraspe. O resultado final desta etapa, para os cargos de assistente e técnico, está previsto para 19 de agosto.
O concurso da Embrapa, organizado pelo Cebraspe, oferece um total de 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 12.814,61.
Resumo
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 1.027
- Cargos: Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico
- Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
- Salários: até R$ 12.814,61
- Inscrições: 16/12 a 7/1/2025
- Taxa:
- Pesquisador: R$ 170,00
- Analista: R$ 150,00
- Técnico: R$ 80,00
- Assistente: R$ 60,00
- Provas: 23/3/2025
- Edital
Fonte: Cebraspe e Diário Oficial da União Redigido por Contilnet.