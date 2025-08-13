13 de agosto de 2025
Concurso IBGE: veja salários e vagas para nível médio

O certame com 9.580 vagas temporárias foi autorizado, e o contrato pode durar até 5 anos

O concurso para vagas temporárias do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi oficialmente autorizado pelo Ministério da Gestão e Inovação. A seleção, que será organizada pela FGV, oferece 9.580 vagas de nível médio e tem a duração do contrato como um dos principais pontos de atenção para os candidatos.

Reprodução

Vagas e remuneração

A vigência dos contratos será de até 30 meses (dois anos e meio), mas a presidência do IBGE solicitou formalmente a ampliação desse prazo para cinco anos, o que aumentaria significativamente o ganho total dos aprovados. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

  • Agente de Pesquisas e Mapeamento: 8.480 vagas, com salário de R$ 2.676,24.
  • Supervisor de Coleta e Qualidade: 1.100 vagas, com salário de R$ 3.379,00.

Ambos os cargos recebem um auxílio-alimentação de R$ 1 mil e 13° salário. A previsão é de que os aprovados sejam contratados em novembro de 2025.

Detalhes das provas

A seleção será feita por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação terá 60 questões de múltipla escolha e duração de quatro horas. A taxa de inscrição será de R$ 48,92. As provas serão aplicadas em todas as capitais e nos mais de 530 municípios que terão oferta de vagas.

Fonte: Ministério da Gestão e Inovação e Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

