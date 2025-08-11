12 de agosto de 2025
Concurso ICMBio: nomeação de 350 aprovados é publicada

A lista de nomeados para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental já está disponível e os novos servidores terão salário inicial de R$ 8,8 mil

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11/8) a nomeação dos 350 aprovados no concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade (ICMBio). A portaria que autoriza a nomeação dos novos servidores para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental foi publicada na última sexta-feira (8/8).

Confira a lista de nomeados!

Próximos passos para os aprovados

Os candidatos nomeados deverão comparecer, entre os dias 11 de agosto e 10 de setembro de 2025, às unidades SIASS para a realização da perícia médica oficial. A posse também ocorrerá nesse mesmo período. É necessário que os aprovados estejam com os exames médicos em mãos no dia da perícia.

O edital, organizado pela banca Cebraspe, ofereceu 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com salário inicial de R$ 8.817,72.

Resumo

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 350
    • Analista Administrativo: 120
    • Analista Ambiental: 230
  • Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental
  • Escolaridade: nível superior
  • Salários: R$ 8.817,72
  • Inscrições reabertas: 17 a 27/1/2025
  • Taxa:
    • Analista Administrativo: R$93,00
    • Analista Ambiental: R$99,00
  • Provas adiadas para: 30/3/2025
  • Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

