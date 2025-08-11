Concurso ICMBio: nomeação de 350 aprovados é publicada

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11/8) a nomeação dos 350 aprovados no concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade (ICMBio). A portaria que autoriza a nomeação dos novos servidores para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental foi publicada na última sexta-feira (8/8).
Próximos passos para os aprovados
Os candidatos nomeados deverão comparecer, entre os dias 11 de agosto e 10 de setembro de 2025, às unidades SIASS para a realização da perícia médica oficial. A posse também ocorrerá nesse mesmo período. É necessário que os aprovados estejam com os exames médicos em mãos no dia da perícia.
O edital, organizado pela banca Cebraspe, ofereceu 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com salário inicial de R$ 8.817,72.
Resumo
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 350
- Analista Administrativo: 120
- Analista Ambiental: 230
- Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental
- Escolaridade: nível superior
- Salários: R$ 8.817,72
- Inscrições reabertas: 17 a 27/1/2025
- Taxa:
- Analista Administrativo: R$93,00
- Analista Ambiental: R$99,00
- Provas adiadas para: 30/3/2025
- Edital
