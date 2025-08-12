12 de agosto de 2025
Concurso nível médio: 25 melhores editais abertos e previstos em agosto

São mais de 12 mil vagas com salários iniciais de até R$ 7,9 mil para quem busca uma carreira no serviço público

Agosto se mostra um mês de muitas oportunidades para os concurseiros com nível médio de formação. Para aqueles que almejam uma carreira no serviço público, uma lista com os 25 melhores editais abertos e previstos foi preparada, oferecendo cerca de 12.151 vagas. As vagas abrangem diferentes áreas de atuação, com salários iniciais que podem chegar a R$ 7.900,00.

Reprodução

Fonte: Direção Concursos Redigido por Contilnet.

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

