Concurso nível médio: 25 melhores editais abertos e previstos em agosto

0
Agosto se mostra um mês de muitas oportunidades para os concurseiros com nível médio de formação. Para aqueles que almejam uma carreira no serviço público, uma lista com os 25 melhores editais abertos e previstos foi preparada, oferecendo cerca de 12.151 vagas. As vagas abrangem diferentes áreas de atuação, com salários iniciais que podem chegar a R$ 7.900,00.
- Concurso nível médio – Editais abertos
- Tribunal de Justiça de São Paulo
- Degase RJ – concurso nível médio
- Goiás Fomento – concurso nível médio
- AgSUS – concurso nível médio
- CINCATARINA – concurso nível médio
- IFMA – concurso nível médio
- CRP ES – concurso nível médio
- Universidade Federal de Santa Maria
- SOP CE – concurso nível médio
- CAU MA – concurso nível médio
- Nittrans – concurso nível médio
- UFLA – concurso nível médio
- Universidade Federal de Goiás
- Codern – concurso nível médio
- CRM DF – concurso nível médio
- Concurso nível médio – Editais previstos
- Assembleia Legislativa do Amazonas
- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
- Ministério Público de Sergipe
- Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
- Ministério Público do Amapá
- Defensoria Pública de Santa Catarina
- Sejus ES – concurso nível médio
- IASES – concurso nível médio
- Iterpa – concurso nível médio
- IBGE temporários
