Concurso no Nordeste abre mais de 1,1 mil vagas com salários de até R$ 21,3 mil

Agosto chega com boas notícias para quem sonha em ingressar no serviço público e viver no Nordeste brasileiro, região marcada por cultura, gastronomia e belas paisagens. Ao todo, são cerca de 1.121 vagas abertas e previstas, com salários que podem chegar a R$ 21.350,52.

As oportunidades abrangem áreas diversas e estão distribuídas em diferentes estados nordestinos. Entre os editais abertos e previstos estão seleções para cargos de níveis médio, técnico e superior, em setores como saúde, segurança, educação e administração pública.

A expectativa é de grande procura pelos certames, já que, além da remuneração atrativa, muitos oferecem estabilidade e progressão de carreira.

