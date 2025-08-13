Concurso PGE AC Procurador: banca em breve para 10 vagas

O concurso para o cargo de Procurador da Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE AC) está com a banca organizadora em fase de definição. Um aviso publicado no Diário Oficial em 8 de agosto de 2025 anunciou o início do processo de contratação direta, por dispensa de licitação.

A expectativa é que o novo certame, o oitavo da história, ofereça pelo menos 10 vagas para provimento imediato. A instituição a ser contratada deve ter experiência comprovada em todas as etapas de concursos públicos.

O último concurso para o cargo foi realizado em 2017 e teve validade até 2022. Ele também ofertou 10 vagas imediatas e foi composto por cinco etapas, incluindo provas objetivas, subjetivas, elaboração de peças processuais e prova oral.

