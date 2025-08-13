13 de agosto de 2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Juh Vellegas curte férias românticas na Itália ao lado do marido e compartilha fotos da viagem; VEJA
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum

Concurso PGE AC Procurador: banca em breve para 10 vagas

O processo de contratação da organizadora foi iniciado e a expectativa é de vagas para o cargo de procurador

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O concurso para o cargo de Procurador da Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE AC) está com a banca organizadora em fase de definição. Um aviso publicado no Diário Oficial em 8 de agosto de 2025 anunciou o início do processo de contratação direta, por dispensa de licitação.

A expectativa é que o novo certame, o oitavo da história, ofereça pelo menos 10 vagas para provimento imediato. A instituição a ser contratada deve ter experiência comprovada em todas as etapas de concursos públicos.

O último concurso para o cargo foi realizado em 2017 e teve validade até 2022. Ele também ofertou 10 vagas imediatas e foi composto por cinco etapas, incluindo provas objetivas, subjetivas, elaboração de peças processuais e prova oral.

Na imagem abaixo é possível visualizar o interesse em contratação de banca para o concurso PGE AC:

Concurso PGE AC: Procuradoria inicia processo para contratação direta da banca (dispensa de licitação).

Resumo do concurso PGE AC Procurador

concurso PGE AC Procurador Procuradoria-Geral do Estado do Acre
Situação Atual Em andamento
Banca organizadora A definir
Cargo Procurador
Escolaridade Nível superior
Carreira Jurídica
Lotação Estado do Acre
Número de vagas A definir
Remuneração A definir
Clique aqui para ver o último edital PGE Acre Procurador

Fonte: Gran Concursos Online

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.