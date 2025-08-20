Concurso Polícia Civil unifica cargos de agente e escrivão; confira

Uma novidade importante para quem se prepara para o concurso da Polícia Civil do Acre (PC AC). O governador Gladson Cameli oficializou em 1º de agosto a unificação dos cargos de Agente e Escrivão na carreira de Oficial Investigador.
A medida segue a Lei Geral das Polícias Civis, que busca modernizar e padronizar as corporações em todo o país. Segundo o delegado-geral José Henrique Maciel, a mudança permitirá maior flexibilidade na atuação dos policiais, contribuindo para a melhoria do atendimento à população.
Atualmente, um novo concurso da PC AC está em estudo, com expectativa de vagas para Perito Papiloscopista e solicitações para Perito Criminal e Perito Médico-legista.
Resumo do Concurso Polícia Civil AC
|Concurso Polícia Civil AC
|Polícia Civil do Estado do Acre
|Situação do concurso
|Solicitado
|Banca organizadora
|A definir
|Cargos
|Perito Papiloscopista
|Escolaridade
|Nível superior
|Carreiras
|Policial e delegado
|Lotação
|Estado do Acre
|Número de vagas
|A definir
|Remuneração
|iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00
|Link do edital
|Clique AQUI para fazer o download do último edital PC AC
Fonte: Gran Concursos online
Redigido por Contilnet.