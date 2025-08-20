20/08/2025
Universo POP
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi
Vestido da discórdia e pânico: casamento de Eduardo Costa é alvo de polêmicas
Bia Miranda e gato preto sofrem acidente de carro em SP

Concurso Polícia Civil unifica cargos de agente e escrivão; confira

Os dois cargos foram transformados na carreira de oficial investigador para otimizar o trabalho da polícia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma novidade importante para quem se prepara para o concurso da Polícia Civil do Acre (PC AC). O governador Gladson Cameli oficializou em 1º de agosto a unificação dos cargos de Agente e Escrivão na carreira de Oficial Investigador.

/Foto: Reprodução

A medida segue a Lei Geral das Polícias Civis, que busca modernizar e padronizar as corporações em todo o país. Segundo o delegado-geral José Henrique Maciel, a mudança permitirá maior flexibilidade na atuação dos policiais, contribuindo para a melhoria do atendimento à população.

Atualmente, um novo concurso da PC AC está em estudo, com expectativa de vagas para Perito Papiloscopista e solicitações para Perito Criminal e Perito Médico-legista.

Resumo do Concurso Polícia Civil AC

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre
Situação do concurso Solicitado
Banca organizadora A definir
Cargos Perito Papiloscopista
Escolaridade Nível superior
Carreiras Policial e delegado
Lotação Estado do Acre
Número de vagas A definir
Remuneração iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00
Link do edital Clique AQUI para fazer o download do último edital PC AC

Fonte: Gran Concursos online

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.