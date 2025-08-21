Concurso público: 15 editais abertos com salários de até R$ 16 mil

0
Agosto traz ótimas oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público. Atualmente, 15 editais estão com inscrições abertas em todo o país, oferecendo um total de 14.434 vagas.
Os cargos disponíveis atendem a diferentes áreas de atuação, e os salários iniciais podem chegar a até R$ 16 mil.
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
- Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul
- Universidade Federal de Goiás
- Defensoria Pública de Santa Catarina
- Ministério Público de São Paulo
- Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS
- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
- Corpo de Bombeiros Militar do Amapá
- Tribunal de Justiça de São Paulo
- Universidade Federal de Lavras/MG
- Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul
- Niterói Transporte e Trânsito
- Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
- Polícia Militar do Amapá
Fonte: Direção Concursos
Redigido por Contilnet.