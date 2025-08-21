Concurso público: 20 editais em agosto oferecem salários acima de R$ 10 mil

O mês de agosto entrou na reta final com um leque de oportunidades para quem sonha com uma vaga no serviço público. De acordo com levantamento do Direção Concursos, ao menos 20 editais abertos ou previstos neste mês oferecem salários iniciais acima de R$ 10 mil.

Ao todo, são 2.290 vagas entre abertas e previstas, contemplando diferentes órgãos e áreas de atuação. A remuneração pode chegar a R$ 27,5 mil em alguns certames.

Entre os concursos estão oportunidades em tribunais, ministérios públicos, defensorias, órgãos de controle e instituições de ensino. Os editais se destacam tanto pela alta remuneração quanto pela estabilidade que os cargos públicos proporcionam.

A recomendação para os candidatos é acompanhar os cronogramas de cada seleção e intensificar os estudos, já que a concorrência costuma ser elevada em certames de alta remuneração.

Fonte: Direção Concursos | Redigido por ContilNet Notícias