Concurso público: 27 novos editais foram publicados na última semana

A última semana, entre os dias 11 e 15 de agosto, foi de muitas oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público. Ao todo, 27 novos editais de concursos públicos foram publicados em todo o país, oferecendo vagas em diferentes áreas e em todos os níveis de escolaridade.

O levantamento, feito pelo Direção Concursos, busca manter os interessados informados sobre as mais recentes chances de ingressar na carreira de servidor público.

Fonte: Direção Concursos

