Concurso público: 27 novos editais foram publicados na última semana

0
A última semana, entre os dias 11 e 15 de agosto, foi de muitas oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público. Ao todo, 27 novos editais de concursos públicos foram publicados em todo o país, oferecendo vagas em diferentes áreas e em todos os níveis de escolaridade.
O levantamento, feito pelo Direção Concursos, busca manter os interessados informados sobre as mais recentes chances de ingressar na carreira de servidor público.
- Concurso público: Bahia
- Concurso público: Distrito Federal
- Concurso público: Minas Gerais
- Concurso público: Mato Grosso do Sul
- Concurso público: Paraíba
- Concurso público: Paraná
- Concurso público: Pernambuco
- Concurso público: Rio de Janeiro
- Concurso público: Rio Grande do Sul
- Concurso público: Santa Catarina
- Concurso público: São Paulo
- Concurso público: Sergipe
Fonte: Direção Concursos
Redigido por Contilnet.