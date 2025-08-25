Concurso público: 36 novos editais são publicados em todo o país na última semana

A última semana foi marcada pela publicação de 36 editais de concurso público em todo o Brasil, entre os dias 18 e 22 de agosto. As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação e oferecem vagas para todos os níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior completo.
A diversidade de cargos e instituições envolvidas reforça o cenário favorável para quem sonha com a estabilidade e os benefícios da carreira pública. Entre os editais lançados, há vagas para áreas administrativas, fiscais, jurídicas, policiais, saúde e educação, entre outras.
Os salários variam de acordo com o cargo e a localidade, mas alguns certames já chamam atenção por oferecer remuneração inicial superior a R$ 20 mil, especialmente em cargos de nível superior, como magistratura e auditoria fiscal.
Especialistas em concursos recomendam que os candidatos se atentem aos prazos de inscrição e aos requisitos de cada edital, já que o calendário pode ser apertado e as etapas exigem organização prévia.
- Concurso público: Bahia
- Concurso público: Ceará
- Concurso público: Minas Gerais
- Concurso público: Mato Grosso
- Concurso público: Paraná
- Concurso público: Paraíba
- Concurso público: Pernambuco
- Concurso público: Rio de Janeiro
- Concurso público: Rio Grande do Sul
- Concurso público: Roraima
- Concurso público: Santa Catarina
- Concurso público: São Paulo
- Concurso público: Tocantins
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias