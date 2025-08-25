25/08/2025
Concurso público: 36 novos editais são publicados em todo o país na última semana

Oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, ampliando as chances para quem busca carreira no serviço público

A última semana foi marcada pela publicação de 36 editais de concurso público em todo o Brasil, entre os dias 18 e 22 de agosto. As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação e oferecem vagas para todos os níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior completo.

A diversidade de cargos e instituições envolvidas reforça o cenário favorável para quem sonha com a estabilidade e os benefícios da carreira pública. Entre os editais lançados, há vagas para áreas administrativas, fiscais, jurídicas, policiais, saúde e educação, entre outras.

Os salários variam de acordo com o cargo e a localidade, mas alguns certames já chamam atenção por oferecer remuneração inicial superior a R$ 20 mil, especialmente em cargos de nível superior, como magistratura e auditoria fiscal.

Especialistas em concursos recomendam que os candidatos se atentem aos prazos de inscrição e aos requisitos de cada edital, já que o calendário pode ser apertado e as etapas exigem organização prévia.

📌 Fonte: Direção Concursos
