Concurso público: veja 10 editais FGV abertos e previstos em agosto!

O mês de agosto segue movimentando o mundo dos concurseiros. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das principais bancas organizadoras do país, já publicou diversos editais e tem outros previstos até o fim do mês. Ao todo, são 10.395 vagas abertas e previstas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 30.187,52.
A expectativa é que as oportunidades contemplem áreas variadas, como tribunais, carreiras policiais, controle e administração pública.
💡 O que esperar
Especialistas reforçam que a FGV costuma elaborar provas de nível elevado, exigindo preparação focada em interpretação de textos, raciocínio lógico e domínio das disciplinas específicas de cada área.
Para quem sonha com aprovação, este é o momento ideal para revisar conteúdos e acompanhar os próximos lançamentos de editais ainda em 2025.
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias