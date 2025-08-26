26/08/2025
Concurso público: veja 10 editais FGV abertos e previstos em agosto!

São mais de 10.000 vagas abertas e previstas, com salários iniciais que chegam a R$ 30,1 mil

O mês de agosto segue movimentando o mundo dos concurseiros. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das principais bancas organizadoras do país, já publicou diversos editais e tem outros previstos até o fim do mês. Ao todo, são 10.395 vagas abertas e previstas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 30.187,52.

A expectativa é que as oportunidades contemplem áreas variadas, como tribunais, carreiras policiais, controle e administração pública.

FGV EAESP — Foto: FGV/ Divulgação

💡 O que esperar

Especialistas reforçam que a FGV costuma elaborar provas de nível elevado, exigindo preparação focada em interpretação de textos, raciocínio lógico e domínio das disciplinas específicas de cada área.

Para quem sonha com aprovação, este é o momento ideal para revisar conteúdos e acompanhar os próximos lançamentos de editais ainda em 2025.

📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

