Concurso Sefaz: comissão formada para 200 vagas de Auditor Fiscal

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz SP) deu mais um passo para a realização de seu novo concurso público. Foi publicada, nesta sexta-feira (22/8), a resolução que institui a comissão organizadora do certame para Auditor Fiscal da Receita Estadual.

O grupo será responsável por orientar e acompanhar todas as etapas de planejamento e execução do concurso. A autorização havia sido concedida pelo governador Tarcísio de Freitas no último dia 8 de agosto.

Ao todo, serão oferecidas 200 vagas para o cargo de Auditor Fiscal, que exige nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 20.169,10, podendo chegar a R$ 25.067,31 no topo da carreira.

Edital para Especialista Contábil já publicado

Paralelamente, a Sefaz SP publicou, no dia 20 de agosto, o edital para Especialista Contábil, com 12 vagas destinadas a candidatos de nível superior. O salário inicial é de R$ 6.117,26 e as provas estão marcadas para 2 de novembro de 2025.

Último concurso

O último concurso da Sefaz SP ocorreu em 2013, sob organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). Na época, foram ofertadas 885 vagas para o cargo de Agente Fiscal de Rendas, com salários iniciais de R$ 8.582,75.

As provas contaram com etapas de conhecimentos gerais, básicos e específicos, abrangendo áreas como gestão tributária e tecnologia da informação.

Resumo do concurso Sefaz SP

Situação: comissão formada

Vagas: 200

Cargo: Auditor Fiscal da Receita Estadual

Escolaridade: nível superior

Salário inicial: R$ 20.169,10

Último edital

