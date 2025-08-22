22/08/2025
Universo POP
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente

Concurso Sefaz: comissão formada para 200 vagas de Auditor Fiscal

Cargo exige nível superior em qualquer área; salário inicial ultrapassa R$ 20 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz SP) deu mais um passo para a realização de seu novo concurso público. Foi publicada, nesta sexta-feira (22/8), a resolução que institui a comissão organizadora do certame para Auditor Fiscal da Receita Estadual.

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial do estado:

O grupo será responsável por orientar e acompanhar todas as etapas de planejamento e execução do concurso. A autorização havia sido concedida pelo governador Tarcísio de Freitas no último dia 8 de agosto.

Ao todo, serão oferecidas 200 vagas para o cargo de Auditor Fiscal, que exige nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 20.169,10, podendo chegar a R$ 25.067,31 no topo da carreira.

Edital para Especialista Contábil já publicado

Paralelamente, a Sefaz SP publicou, no dia 20 de agosto, o edital para Especialista Contábil, com 12 vagas destinadas a candidatos de nível superior. O salário inicial é de R$ 6.117,26 e as provas estão marcadas para 2 de novembro de 2025.

Foram cobrados conhecimentos nas seguintes áreas:

provas concurso SEFAZ SP

Último concurso

O último concurso da Sefaz SP ocorreu em 2013, sob organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). Na época, foram ofertadas 885 vagas para o cargo de Agente Fiscal de Rendas, com salários iniciais de R$ 8.582,75.

As provas contaram com etapas de conhecimentos gerais, básicos e específicos, abrangendo áreas como gestão tributária e tecnologia da informação.

Resumo do concurso Sefaz SP

  • Situação: comissão formada
  • Vagas: 200
  • Cargo: Auditor Fiscal da Receita Estadual
  • Escolaridade: nível superior
  • Salário inicial: R$ 20.169,10
  • Último edital

📌 Fonte: Diário Oficial do Estado de São Paulo
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.