12 de agosto de 2025
Universo POP
Concurso TCE tem comissão formada para vaga de conselheiro; veja detalhes

O certame para Conselheiro Substituto vai oferecer uma vaga com salário inicial de quase R$ 38 mil

O Tribunal de Contas do Acre (TCE AC) formou a comissão organizadora de um novo concurso público para o cargo de Conselheiro Substituto. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado, e a previsão é de que o edital seja publicado ainda no segundo semestre deste ano. O certame vai ofertar uma vaga com salário inicial de R$ 37.731,81.

Papel da comissão e outros concursos do órgão

O grupo de trabalho será responsável por elaborar o projeto básico do concurso, contratar a banca organizadora e auxiliar na redação do edital.

É importante lembrar que o TCE AC publicou seu último edital para servidores em 2024, oferecendo 38 vagas, além de cadastro de reserva, para os cargos de Auditor, Analista e Técnico. Os salários variavam entre R$ 7.472,00 e R$ 12.459,27. Este concurso já foi homologado e tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

Fonte: Estratégia Concusos

Redigido por Contilnet.

