Concurso TJ SP: inscrições abrem com salário de R$ 6,3 mil

As inscrições para o concurso do TJ SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) iniciam nesta quarta-feira (13/8), com oportunidades para Escrevente Técnico Judiciário em cadastro de reserva. O cargo exige nível médio e oferece salário inicial de R$ 6.345,94.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da Vunesp, entre os dias 13 de agosto e 22 de setembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 81,00, com pagamento até 23 de setembro.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: prova objetiva e prova de redação. As provas serão aplicadas na Comarca de São Paulo (Capital), no dia 7 de dezembro de 2025, com duração máxima de cinco horas.

Resumo do concurso TJ SP

Banca: Vunesp

Vagas: CR

Cargo: Escrevente Técnico Judiciário

Escolaridade: nível médio

Salário: R$ 6.345,94

Inscrições: 13/8 a 22/9

Taxa: R$ 81,00

Provas: 7/12/2025

Fonte: Vunesp e Edital

Redigido por Contilnet.