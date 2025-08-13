Concurso TJ SP: inscrições abrem com salário de R$ 6,3 mil

As inscrições para o concurso do TJ SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) iniciam nesta quarta-feira (13/8), com oportunidades para Escrevente Técnico Judiciário em cadastro de reserva. O cargo exige nível médio e oferece salário inicial de R$ 6.345,94.
As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da Vunesp, entre os dias 13 de agosto e 22 de setembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 81,00, com pagamento até 23 de setembro.
O processo seletivo será dividido em duas etapas: prova objetiva e prova de redação. As provas serão aplicadas na Comarca de São Paulo (Capital), no dia 7 de dezembro de 2025, com duração máxima de cinco horas.
Resumo do concurso TJ SP
- Banca: Vunesp
- Vagas: CR
- Cargo: Escrevente Técnico Judiciário
- Escolaridade: nível médio
- Salário: R$ 6.345,94
- Inscrições: 13/8 a 22/9
- Taxa: R$ 81,00
- Provas: 7/12/2025
- Edital
Fonte: Vunesp e Edital
Redigido por Contilnet.