Concurso TRF1 Juiz teve a segunda fase convocada para 3.438 inscritos

As provas do concurso TRF1 Juiz foram aplicadas no dia 15 de junho de 2025. Os candidatos já podem conferir o resultado das objetivas na página da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV): https://portal.fgv.br/.

O concurso do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região oferta 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Foram contabilizados 3.438 candidatos inscritos.

A remuneração inicial para o cargo de magistrado no TRF1 é de R$ 37.765,55, acrescida de benefícios.

Situação atual do concurso TRF1 Juiz

Confira abaixo o histórico:

Seleção Magistratura TRF1 2024

30 de julho de 2025 : Convocação para prova escrita.

: Convocação para prova escrita. 15 de junho de 2025 : Prova objetiva aplicada.

: Prova objetiva aplicada. 9 de junho de 2025 : Link para a consulta aos locais de prova disponível no site da banca.

: Link para a consulta aos locais de prova disponível no site da banca. 23 de maio de 2025 : Demanda de candidatos por vaga.

: Demanda de candidatos por vaga. 29 de abril de 2025 : 1ª retificação – edital retifica a distribuição de vagas e candidatos PCD concorrem a 3 vagas.

: 1ª retificação – edital retifica a distribuição de vagas e candidatos PCD concorrem a 3 vagas. 28 de fevereiro de 2025 : Edital publicado.

: Edital publicado. 11 de fevereiro de 2025 : Comissão formada.

: Comissão formada. 4 de novembro de 2024 : Confirmação de novo edital em 2025.

: Confirmação de novo edital em 2025. 14 de junho de 2024: Novo concurso público anunciado.

Remuneração e benefícios

Quanto ganha um juiz federal do TRF1? Conforme informa o Portal da Transparência do TRF1, os subsídios ofertados para magistratura são:

Tabela de Subsídio dos Juízes Federais de Primeiro e Segundo Graus

Cargo Subsídio Juízes dos Tribunais Regionais Federais R$ 41.845,49 Juízes Federais R$ 39.753,21 Juízes Federais Substitutos R$ 37.765,55

VIGÊNCIA: 1º de fevereiro de 2025.

Benefícios Além do subsídio, o magistrado pode receber ainda benefícios adicionais previstos em legislação institucional e/ou estadual. Conheça:

Auxílio-alimentação: R$ 1.784,42

Assistência Pré-Escolar: R$ 1.235,77

Auxílio-Natalidade: R$ 718,58

Auxílio-Saúde: R$ 579,39

Os dados acima são de fevereiro de 2025.

Inscrição

As inscrições foram feitas entre as datas de 17 de março de 2025 e 16 de abril de 2025, exclusivamente pela internet, por meio do site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1juiz25.

A taxa de inscrição custou R$ 120,00.

Isenção da Taxa de Inscrição Para solicitar a isenção, o candidato teve que se enquadrar em uma das seguintes condições:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ;

; Comprovação de que é membro de uma família com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, conforme a regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único ;

inferior ou igual a meio salário-mínimo, conforme a regulamentação do para o ; Ser doador de medula óssea.

Cargos e vagas

São oferecidas 50 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Cargos vagos Atualmente, há diversas vacâncias. Veja abaixo o detalhamento:

CARGOS VAGOS Desembargador 0 Juiz de Tribunal Regional 0 Juiz Federal 8 Juiz de Direito 0 Juiz Substituto 49 Juiz Classista de Primeira Instância 0 TOTAL 57

Requisitos da carreira

Confira abaixo as exigências para ingresso na carreira.

Requisitos

Ser bacharel em Direito há 3 anos , no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação (MEC) ;

, no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no ; Ter, na ocasião da inscrição definitiva, 3 anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, na forma definida no artigo 93, I, da Constituição Federal, e na Resolução n.º 75, de 12/05/2009, do Conselho Nacional de Justiça, comprovada por intermédio de documentos e certidões e outras exigências.

Etapas de provas

A seleção oferta apenas uma vaga imediata com formação de cadastro de reserva.

Veja abaixo etapas e avaliações do edital de 2025.

Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório;

– Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório; Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório: Inscrição definitiva; Sindicância da vida pregressa e investigação social; Exame de sanidade física e mental; Exame psicotécnico.

– com as seguintes fases, de caráter eliminatório: Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quinta Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Detalhes das provas

Prova objetiva A Prova Objetiva foi realizada no dia 15 de junho de 2025, das 13h às 18h (horário de Brasília), com duração de 5 horas.

A prova aconteceu nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Goiânia/GO, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Salvador/BA, São Luís/MA, e Teresina/PI. Foram aplicadas 100 questões de múltipla escolha divididas em 3 blocos:

Bloco I : 40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor;

: 40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor; Bloco II : 30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário;

: 30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário; Bloco III: 30 questões de Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Internacional Público e Privado, Noções gerais de Direito e formação humanística, Direitos Humanos.

Provas escritas A convocação para a segunda etapa ocorreu no dia 30 de julho de 2025 e será composta por provas discursiva e prática:

Prova Discursiva : Consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada).

: Consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada). Prova Prática: O candidato deverá elaborar duas sentenças, uma criminal e uma civil. A média das notas das sentenças será a nota final dessa etapa.

Datas:

Prova Prática de Sentença Criminal : 23 de agosto de 2025, das 15h às 20h.

: 23 de agosto de 2025, das 15h às 20h. Prova Discursiva : 24 de agosto de 2025, das 8h às 12h.

: 24 de agosto de 2025, das 8h às 12h. Prova Prática de Sentença Civil: 24 de agosto de 2025, das 15h às 20h.

Inscrição definitiva Os candidatos deverão passar por exames de saúde e psicotécnico, com custos arcados pelo próprio candidato. O exame de saúde avalia as condições físicas e mentais, enquanto o psicotécnico avalia o perfil psicológico, realizados por profissionais indicados pelo tribunal.

Após os exames, será realizada uma sindicância da vida pregressa e investigação social para verificar a idoneidade moral e profissional do candidato.

Prova oral A Prova Oral será realizada em sessão pública, com temas do conteúdo programático sorteados previamente. A arguição será avaliada em até 10 pontos e abordará o domínio do conhecimento jurídico, a argumentação e o uso correto do vernáculo. Não haverá segunda chamada.

Avaliação de títulos A avaliação de títulos será feita no momento da inscrição definitiva. Serão pontuados cargos públicos, magistério superior, advocacia, pós-graduação, publicações e outras qualificações. A pontuação varia conforme o tipo de título e o tempo de experiência.

Todos os títulos devem ser comprovados no momento da inscrição, não sendo concedido prazo adicional para apresentação.

Último concurso TRF1 Juiz

O edital anterior, publicado em 2023, ofereceu vagas para ingresso na carreira e contou com 6.915 inscritos. A organização foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.

Resumo do concurso TRF1 Juiz

Edital TRF 1 Juiz Tribunal Regional Federal da 1.ª Região Situação atual Em andamento Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos Juiz Federal Substituto Escolaridade Nível superior Carreira Jurídica Lotação Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima e Tocantins Número de vagas 50 vagas + CR Remuneração R$ 37.765,55 Inscrições de 17/03/2025 a 16/04/2025 Taxa de inscrição R$ 120,00 Data da prova objetiva 15/06/2025 Clique aqui para ver o edital TRF1 Juiz 2025

