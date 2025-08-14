14 de agosto de 2025
Concursos 2025: mais de 59 mil vagas com salários iniciais de até R$ 36,7 mil

Oportunidades estão previstas para diversas áreas, como tribunais e segurança pública

O ano de 2025 promete ser generoso em oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público. Estão previstas mais de 59 mil vagas em concursos de diversas áreas de atuação, como tribunais, segurança pública, controle, administrativa, fiscal e legislativa. Além do grande número de oportunidades, as remunerações também são atrativas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 36,7 mil.

Foto: Reprodução

As melhores oportunidades

A lista das principais vagas previstas para o ano foi levantada pelo portal Direção Concursos, com o objetivo de ajudar os concurseiros a não perderem a chance de conquistar uma vaga. O número de vagas e os altos salários previstos para 2025 prometem superar as ofertas de 2024.

 

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

