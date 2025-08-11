12 de agosto de 2025
Concursos 2025: mais de 60 mil vagas e salários de até R$ 36,7 mil

As oportunidades abrangem diversas áreas, com remunerações que podem chegar a R$ 36,7 mil

O ano de 2025 promete ser generoso para quem busca uma vaga no serviço público. Segundo um levantamento feito pelo Direção Concursos, há mais de 60 mil vagas previstas em concursos públicos para as mais distintas áreas de atuação, com remunerações bastante atrativas.

As principais áreas de atuação

As oportunidades previstas para este ano atendem a diversos perfis de candidatos, com vagas em áreas como:

  • Tribunais
  • Policial
  • Controle
  • Administrativa
  • Fiscal
  • Legislativa

Muitos desses cargos oferecem salários iniciais que podem ultrapassar R$ 36,7 mil. A recomendação para os concurseiros é se manterem atentos às publicações de editais para não perderem nenhuma chance.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

