Concursos 2026: oportunidades e altos salários previstos para o próximo ano

O segundo semestre de 2025 começou e, com ele, a expectativa de milhares de oportunidades em concursos públicos para 2026. Diversas vagas estão previstas em áreas como tribunais, policial, administrativa e legislativa, com salários iniciais atrativos que podem ultrapassar R$ 30 mil.

Para ajudar os concurseiros, o Direção Concursos fez um levantamento com os principais editais previstos para o próximo ano. O portal também disponibilizou um Manual Básico do Iniciante de Concursos Públicos, um material gratuito para quem deseja começar a se preparar para as provas.

