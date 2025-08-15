Concursos 2026: oportunidades e altos salários previstos para o próximo ano

O segundo semestre de 2025 começou e, com ele, a expectativa de milhares de oportunidades em concursos públicos para 2026. Diversas vagas estão previstas em áreas como tribunais, policial, administrativa e legislativa, com salários iniciais atrativos que podem ultrapassar R$ 30 mil.
Para ajudar os concurseiros, o Direção Concursos fez um levantamento com os principais editais previstos para o próximo ano. O portal também disponibilizou um Manual Básico do Iniciante de Concursos Públicos, um material gratuito para quem deseja começar a se preparar para as provas.
- Área Policial – concursos 2026
- Polícia Penal SP
- Polícia Civil de Santa Catarina
- Polícia Civil do Tocantins
- Polícia Civil de Pernambuco
- Senappen
- PM SP Soldado
- Polícia Militar do Piauí
- Polícia Civil do Piauí
- Polícia Civil do Espírito Santo
- Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
- Sejusp MS
- Polícia Penal RN
- Polícia Civil do Paraná
- Polícia Militar do Rio de Janeiro
- Guarda Civil Municipal de Manaus
- Área Fiscal – concursos 2026
- Área de Controle – concursos 2026
- Área de Tribunais – concursos 2026
- Ministério Público de Sergipe
- Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP)
- Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
- Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
- Tribunal Superior do Trabalho (TST)
- Tribunal de Justiça de Goiás (TJ GO)
- Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA)
- Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT 23)
- Ministério Público do Amapá (MP AP)
- Área Administrativa e Bancária – concursos 2026
- Concurso Unificado PE
- SESAPI
- IPE PREV RS
- Seplag RJ
- Banco do Brasil
- PB Saúde
- Proderj
- SEDS SP
- BNDES
- Polícia Rodoviária Federal
- Polícia Rodoviária Federal – área Administrativa
- INSS
- EBSERH
- ANAC
- ANTT
- Ministério dos Transportes
- ManausPrev
- Universidade Federal do Ceará (UFC)
- Ceasa Distrito Federal
- SEDF Temporários
- Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF)
- Área Legislativa – concursos 2026
Fonte: Direção Concursos
Redigido por Contilnet.