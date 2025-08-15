15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Concursos de nível médio: 10 editais oferecem salários de até R$ 7,9 mil

Agosto conta com mais de 1.600 vagas para quem busca uma carreira no serviço público

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Agosto se apresenta como um mês promissor para quem busca uma oportunidade de carreira no setor público, com mais de 1.600 vagas abertas ou previstas para quem possui nível médio de escolaridade. Pensando nisso, o portal Direção Concursos preparou uma lista com os dez principais editais do mês, que oferecem salários iniciais atrativos, ultrapassando os R$ 5 mil e chegando a R$ 7.900,00.

As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, e a lista visa auxiliar os candidatos a encontrarem o caminho para a aprovação. Para os iniciantes no mundo dos concursos, o portal também disponibiliza um manual básico com todas as informações necessárias para dar o primeiro passo na jornada de estudos.

freepik

Navegue pelo índice

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.