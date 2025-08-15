Concursos públicos: 8 editais fora do radar para salários de até R$ 19,6 mil

O mês de agosto começou com diversas oportunidades em concursos públicos para quem deseja fugir da alta concorrência. O portal Direção Concursos destacou oito editais abertos em diferentes regiões do país que se encaixam neste perfil, com vagas para todos os níveis de formação e salários que podem chegar a R$ 19.639,94.

As seleções representam uma excelente chance para candidatos que preferem disputas com um número menor de inscritos.

Navegue pelo índice

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.