Condenado por estupro de vulnerável no Acre é preso no Mato Grosso durante operação 

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na manhã desta quinta-feira (31), um homem de 24 anos condenado definitivamente pelo crime de estupro de vulnerável cometido no estado do Acre. A prisão foi realizada em Rondonópolis, a partir de mandado expedido após sentença com trânsito em julgado.

A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município. Após receber a ordem judicial, a equipe de investigação realizou diligências para identificar e localizar o foragido.

Com o paradeiro confirmado, os policiais efetuaram a prisão e encaminharam o homem à 1ª Delegacia de Polícia, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A prisão integra a Operação Shamar 2025, uma iniciativa nacional voltada à proteção de mulheres em situação de violência doméstica e à prevenção do feminicídio.

Ao longo do mês de agosto, as ações da operação serão intensificadas em todo o país, em referência aos 19 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, um dos principais marcos legais no combate à violência contra a mulher.