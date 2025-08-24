Condutor de caminhão diz que carro invadiu pista antes da colisão

O motorista Edideus Bertim, que dirigia o caminhão envolvido no acidente na DF-290, disse que o carro com cinco passageiros invadiu a pista pouco antes da colisão frontal que aconteceu neste sábado (23/8) no Gama.

Os veículos se chocaram e despencaram de uma ribanceira. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas.

O Metrópoles apurou que, no momento do acidente, o Onix sedan levava um reboque com telhas. Uma das hipóteses para explicar a colisão é que o excesso de peso no carregamento tenha desestabilizado o carro de passeio.

“A investigação vai analisar as causas do acidente”, informou o delegado Welington Barros. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal.

Leia também

As vítimas fatais foram identificadas como Marcos Baldez Cardoso, 28 anos, Antônio Carlos Nascimento, 49 anos, João Carlos Guimarães, 41 anos. O quarto passageiro não foi identificado até o momento.

O quinto passageiro do Onix sedan, de aproximadamente 40 anos, sobreviveu à colisão, mas está em estado grave. Ele foi transportado para o Hospital Regional do Gama (HRG).

O motorista do caminhão, de 53 anos, relatou dores na cabeça, costas, quadril e abdômen no momento do socorro. Os bombeiros o levaram para o Hospital Regional de Santa Maria.

A colisão aconteceu na tarde deste sábado (23/8), na DF-290, altura da quadra 12 do Setor Sul do Gama.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, uma equipe do Batalhão Rural (BPRural) passava pelo local por volta das 14h50 quando se deparou com a colisão.