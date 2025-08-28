Confiança do setor de serviços diminui pelo 3º mês seguido em agosto

A confiança do setor de serviços no Brasil recuou pelo terceiro mês consecutivo em agosto deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (28/8) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O que aconteceu

O Índice de Confiança de Serviços (ICS), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da instituição (FGV Ibre), diminuiu 2,6 pontos em agosto, para 87,1 pontos.

O resultado deste mês igualou o nível de maio de 2021, há mais de quatro anos.

Na média móvel trimestral, o indicador recuou 1,6 ponto.

Situação atual e expectativas

Segundo o levantamento da FGV, o resultado de agosto se deve à piora dos indicadores que medem tanto a situação atual quanto as expectativas para os próximos meses.

O Índice de Situação Atual (ISA-S) registrou queda de 1,1 ponto em agosto, para 91,2 pontos – o menor patamar desde setembro de 2021.

Já o Índice de Expectativas (IE-S) cedeu 4,1 pontos, para 83,1 pontos. É o pior resultado desde março de 2021.

Análise

Para Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre, o resultado de agosto “reforça a tendência de desaceleração observada ao longo do ano”.

“Neste mês, notam-se resultados negativos nos principais indicadores da pesquisa, sobretudo na demanda de serviços prestados às famílias, que outrora sustentou a recuperação geral do setor”, afirma.

“Em relação ao futuro, os empresários mantêm um olhar mais pessimista para o segundo semestre, em linha com a complexidade do cenário econômico brasileiro, em meio ao aumento da incerteza e uma expectativa geral de desaceleração da atividade com a política monetária contracionista”, completa.